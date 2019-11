Boxmark je nekaterim delavcem ponudil zaposlitev v 100 kilometrov oddaljenem Kidričevem. Foto: Bobo

Kot je za povedala direktorica prekmurske območne službe zavoda za zaposlovanje Stanislava Perčič, bodo pri delitvi odpovedi prisotni tudi njihovi sodelavci. Ti bodo delavce seznanili s termini za prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve v ponedeljek in torek, saj morajo to storiti v treh dneh po prejemu odpovedi.

Tistim, ki se ne bodo odločili za nadaljevanje dela v Kidričevem, bodo takoj vročili še vloge za denarna nadomestila, saj želijo, da bi stvari potekale ažurno. Hkrati jim bodo ponudili informativno delavnico, na kateri jih bodo seznanili z možnostmi različnih tečajev, ki jih omogoča projekt Spin. "V navezi smo tudi s podjetjem in že iščemo nekatere rešitve," je povedala Perčičeva, ki ne ve, koliko od doslej 184 zaposlenih se bo odločilo za nadaljnje delo v okoli sto kilometrov oddaljenem Kidričevem, je pa dodala, da je podjetje vsem ponudilo možnost dela. Ali jo bodo sprejeli ali ne, je stvar odločitve posameznikov, saj po njenih besedah po zakonu dela niso dolžni sprejeti, če gre za več kot uro vožnje na delovno mesto.

Večina se ni odločila nadaljevati sodelovanja

Med tistimi, ki bodo ostali brez dela, so večinoma starejše šivilje, ki so pred tem delale že v Muri, zato njihova struktura po besedah Perčičeve ni najbolj spodbudna. Kljub temu pa so razmere na trgu dela zdaj drugačne kot ob propadu Mure, saj je priložnosti na trgu več, zato jim bodo skušali pomagati, da ne ostanejo brez zaposlitve.

Koliko ljudi bo dejansko ostalo del kidričevske družbe, ki se ukvarja s proizvodnjo sedežnih prevlek, za zdaj ni vedel napovedati niti direktor podjetja Marjan Trobiš. Odpovedi bodo razdelili vsem, nato pa se bodo z njimi še pogovarjali, a kot po njegovem mnenju kaže za zdaj, se bo večina odločila, da ne bodo obdržali zaposlitve.

Podjetje posluje z izgubo

Med razlogi za zaprtje obrata v Murski Soboti je Trobiš ob napovedi navedel optimizacijo proizvodnje s sodobnejšimi stroji na matični lokaciji, pa tudi ohlajevanje avtomobilskega trga, zaradi česar upada količina naročil. Na matični lokaciji v Kidričevem je sicer zaposlenih okoli 1600 ljudi. "Proizvodnjo v Murski Soboti smo leta 2014 odprli začasno zaradi povečanega obsega dela, pri čemer smo načrtovali, da bomo tam samo leto dni. Izkazalo se je, da so bile potrebe večje, zato smo zgodbo v Murski Soboti peljali kar pet let. V tem času se je v tehnologiji marsikaj spremenilo in težko delamo brez pomoči sodobnih strojev, ki pa jih imamo v Kidričevem," je poudaril Trobiš.

Boxmark je zadnji dve leti posloval negativno, lani so ob štiriodstotnem padcu prodaje, ki je znašala 152 milijonov evrov, beležili kar deset milijonov evrov čiste izgube. Kot pravi prvi mož podjetja, je bila to tudi posledica prestrukturiranja, so se pa zdaj odpovedali poslom, ki so jim prinašali izgubo.

Letos bo rezultat še negativen, s čimer so seznanjeni tudi lastniki, ki lahko dobiček znova pričakujejo v letu 2020. Izgube so v podjetju pokrili z lastnimi viri in po Trobiševih besedah družba ni zadolžena.