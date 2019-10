Med ocarinjenimi izdelki bo tudi francosko vino. Foto: Reuters

Večinoma bodo 25-odstotne carine doletele prehrambne izdelke iz EU-ja, medtem ko bodo evropska letala in deli ocarinjeni po desetodstotni stopnji, kar pa ZDA uvajajo kljub odločnemu nasprotovanju ameriških letalskih družb.

Ocarinjenih bo več 100 izdelkov iz Unije, med njimi italijanski siri, sadje, jogurti in školjke, nemška kava in rezervni deli za fotoaparate ter mikrovalovne pečice in knjige, britanski puloverji, kašmir, odeje in volna. Italijani se bodo izognili carinam na svoje vino, testenine in olivno olje, zato pa bodo ocarinjeni francosko vino in olive.

Ocarinjeni bodo tudi keksi, salame, svinjske klobase, maslo in škotski viski. Za zdaj pa so med drugim izvzeti čokolada, pa grško olivno olje, zamrznjene ribe in jastogi, peneča se vina, keramične ploščice in helikopterji.

Urad trgovinskega predstavnika ZDA napoveduje, da bo carine sproti ocenjeval na podlagi pogovorov z državami EU-ja in pričakuje tudi pogajanja za rešitev spora o subvencijah.

EU se je na ameriško napoved uvedbe carin odzval z grožnjo s protiukrepi. Foto: Reuters

Ameriško Združenje prodajalcev posebne hrane, to je tiste, ki je Američani niso sposobni proizvesti, opozarja, da bo prizadetih 14.000 prodajalcev na drobno za to posebno hrano, poleg tega pa še 20.000 drugih prodajalcev na drobno.

Ameriške carine bodo še bolj poslabšale svetovno gospodarstvo, kar so v sredo zaznali borzni vlagatelji in osrednji indeksi Wall Streeta so zaznali velike padce.

Medtem se je ameriški predsednik Donald Trump na novinarski konferenci s finskim kolegom Saulijem Niinistöjem pohvalil, da gre za veliko zmago za ZDA, ki je bila dosežena zaradi njega, češ da si uradniki WTO-ja prizadevajo, da bo zadovoljen.

Zmaga, kot odločitev WTO-ja, označuje Trump, pa je po mnenju gospodarskih analitikov in ekonomistov pirova, saj bo EU prisiljen uvesti povračilne ukrepe in morda tudi dodatne carine, ko bo WTO najverjetneje podobno odločil v pritožbi EU-ja zaradi ameriških subvencij Boeingu.

EU grozi s protiukrepi

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je po odločitvi WTO-ja dejala, da bo trgovinska vojna škodovala podjetjem in ljudem na obeh straneh Atlantika, prizadela bo svetovno trgovino in širšo letalsko industrijo v občutljivem času. Če bodo ZDA uvedle carine, EU ne bo imel druge izbire, kot so protiukrepi, je dodala.

Protiukrepe napoveduje tudi francoski finančni minister Bruno Le Maire. "Če ameriška administracija zavrne roko, ki jo ji ponujata Francija in Evropska unija, se pripravljamo na odziv s sankcijami," je dejal Le Maire.