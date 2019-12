Nova cena litra bencina bo torej 1,298 evra, za liter dizla pa bo treba odšteti 1,286 evra.

Cene reguliranih pogonskih goriv bodo spet zrasle. Foto: Reuters

Regulirane so le cene goriva na postajališčih izven avtocest, medtem ko naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Določene cene se spreminjajo na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.