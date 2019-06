Gregor Jevšček

Še v času, ko sem sam študiral, smo v študentskem klubu delali analize in ugotovili, da verjetno vsako leto okoli 1.000 mladih odide na študij, in vprašanje, koliko se jih vrne, ne vem, če sto. Preostali so razseljeni po vsej Sloveniji in tudi po svetu.