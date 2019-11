Zatiranje vstaje v Čilu je bilo zelo nasilno, res nihče ni pričakoval, da bo eksplodiralo prav tam. Povod za proteste je bilo zvišanje cene vozovnic javnega prometa, a ni šlo za velik znesek, pa so se ljudje vseeno dvignili in rekli: "Zdaj je pa dovolj." V nekem komentarju sem prebral zapis: "Ne gre za 30 centov, gre za 30 let!" Nekateri vse nedavne dogodke na območju že označujejo za latinskoameriško pomlad – kot so jo v preteklosti doživele socialistične evropske države in nato še arabske.

Foto: Reuters

Tako dogajanje v Južni Ameriki ocenjuje argentinski Slovenec Tone Mizerit, dolgoletni časnikar in kulturni delavec; MMC.