Nizozemsko 17. stoletje je cvetelo tudi na likovnem področju. Ta doba še danes velja za eno ključnih obdobij ne le na Nizozemskem, ampak zgodovine umetnosti nasploh. Foto: EPA

Zaradi tega so se v Muzeju Amsterdama za 17. stoletje odločili, da za omenjeno zgodovinsko obdobje ne bodo več uporabljali oznake "zlata doba". Konservator v muzeju Tom van der Molen meni, da oznaka zlata doba preveč enostransko poudarja razcvet Nizozemske in nacionalni ponos. Dodal je, da ob tem "ignorira številne negativne plati, kot so bile revščina, vojna, prisilno delo in trgovina z ljudmi".

To je bilo obdobje, ko je na Nizozemskem ustvarjal veliki Rembrandt van Rijn. Foto: EPA

"Oznako je treba pojasniti, ne odpraviti"

Odločitev muzeja je na Nizozemskem sprožila burno debato in naletela na vrsto kritik. Odzval se je med drugim tudi nizozemski premier Mark Rutte, ki je tudi sam zgodovinar. Odločitev je označil za nesmiselno. Zlata doba je imela tudi negativne plati, priznava, "vendar jih je treba poimenovati, ne pa odstraniti etikete."

Z oznako zlata doba se označuje stoletje, ko je bila na političnem področju Nizozemska republika vojaška in gospodarska velesila. In tudi v umetnosti je dežela cvetela – tedaj so nastale nekatere še danes najbolj cenjene umetnine v zgodovini umetnosti. To je bil namreč čas, ko so ustvarjali velikani Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer in Frans Hals. Pomembno zbirko naštetih slikarjev in njihovih sodobnikov hranijo v amsterdamskem Rijksmuseumu, kjer bodo omenjeno oznako uporabljali še naprej.

V Muzeju Amsterdama bodo izraz v prihodnjih tednih odstranili iz zbirke, razstav in publikacij, namesto tega pa uvedli nevtralen izraz "17. stoletje".