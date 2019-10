Margaret Thatcher, ki je bila na oblasti med letoma 1979 in 1990, je vazo prejela pred tremi desetletji iz rok takratnega ciprskega predsednika Giorgosa Vassiliouja. Kot so sporočili s Cipra, se bo njihovo veleposlaništvo v Londonu z vprašanjem glede na dražbi prodanega darila obrnilo na britanske oblasti.

Vaza je šla pod kladivo maja letos. Foto: Christie's

Ciprski vladni funkcionar, ki ni želel biti imenovan, saj ni pooblaščen, da bi javno govoril o tem vprašanju, je opomnil, da diplomatski protokol prepoveduje prodajo državniških daril, poroča tiskovna agencija AP.

Večji izkupiček zavoljo ciprskega porekla

Do odkritja je prišla umetnostna zgodovinarka Maria Paphiti, ki je pred dnevi naletela na informacijo, da je bila 2.700 let stara vaza maja letos prodana pod okriljem slavne dražbene hiše Christie's za skoraj 7.000 evrov. Na Twitterju je zapisala, da je med raziskovanjem ciprskega lončarstva slučajno prišla do te dvobarvne vaze, ki jo je predsednik Vassiliou podaril Margaret Thatcher. Kot je še zapisala, so vazo prodali za 6.000 britanskih funtov, pri čemer gre za bistveno višji znesek od ocene v predprodaji, ki je znašala med 700 in 1.000 funti. Po mnenju umetnostne zgodovinarke je k višji ceni prispevalo ciprsko poreklo te lončenine.

"Starodavna ciprska vaza, ki mi jo je dal predsednik Vassiliou."

"Domnevam, da sta njena otroka želela po njeni smrti prodati njeno premoženje in sta verjela, da je vaza del tega," je dejal nekdanji predsednik Vassiliou. "Kakor koli, starodavna lončenina ni bila dana njej kot posameznici, temveč bi morala ostati na Downing Streetu 10." Vazo so prodali celo z na roko napisanim zaznamkom Margaret Thatcher, ki se glasi: "Starodavna ciprska vaza, ki mi jo je podaril predsednik Vassiliou." Dražbena hiša Christie's je imela na svoji spletni strani zapisano, da je vaza "last zasebnika", ob tem pa še, da jo je Thatcherjeva dobila od predsednika Vassiliouja, ko je zasedala premiersko mesto.

Premierkin na roko napisan zaznamek, ki so ga prodali skupaj z vazo. Foto: Christie's

"To ni bilo osebno darilo."

"Prepričana sem, da bo moj mož zelo razočaran. Potem ko je gospa Thatcher prenehala biti premierka, bi morala ta starodavna lončenina, ki je bila darilo, najti svoje mesto na Downing Streetu 10. Njeni dediči je zagotovo ne bi smeli prodati. To ni bilo osebno darilo," je sporočila Androulla Vassiliou, žena nekdanjega ciprskega predsednika, ki je bila v preteklosti evropska komisarka za izobraževanje in kulturo.