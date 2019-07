Cerkev so našli v bližini ostankov naselbine iz časa Rimskega imperija, ki po besedah izraelskega arheologa ustreza lokaciji Betsajde. ,Foto: EPA

"Menim, da ni skoraj nobenega dvoma, da gre za cerkev, ki jo je opisal sv. Vilibald, saj med Kafarnaumom in Kursijem ni nobene druge cerkve," je ob predstavitvi najdbe dejal Mordehai Aviam iz kolidža Kinneret.

Kot pravi so letošnja izkopavanja ob bližnjem El-Araju potrdila, da je gre za prizorišče ribiške vasi Betsajde, kjer naj bi po svetopisemskem izročilu živela brata, apostola Peter in Andrej. Bizantinsko cerkev so našli v bližini ostankov naselbine iz časa Rimskega imperija, ki ustreza lokaciji Betsajde, kot jo je v 1. stoletju opisal Jožef Flavij, po poročanju portala Art Daily razlaga Aviam.

Caravaggiova upodobitev svetopisemskega prizora, kako Jezus pokliče Petra in Andreja. Delo je nastalo v letih 1603-1606. Foto: Wikipedia

Pred nedavnim odkriti ostanki cerkve po njegovih besedah ustrezajo tudi Vilibaldovemu opisu, po katerem je Betsajda ležala med bibličnima mestoma Kafarnaum in Kursi. Vilibald je bil bavarski škof, ki je leta 725 romal v Sveto deželo ter popisal svoje popotovanje okoli Genezareškega jezera, na katerem je med drugim obiskal Tiberijo, Kafarnaum in Kursi.

Potoval je tudi skozi Betsajdo, kjer je videl cerkev, domnevno zgrajeno nad hišo, kjer sta živela sv. Peter in sv. Andrej. Oba naj bi se rodila v Betsajdi ter pozneje živela v Kafarnaumu.

Doslej so izkopali približno tretjino cerkve oziroma nekaj manj, a Aviam o najdbi ne dvomi. "Gre za tloris cerkve, ki izvira iz bizantinske dobe, tu so značilni talni mozaiki ... oltarna pregrada, vse kar najdemo v cerkveni arhitekturi."

Prepričan je, da gre prav za cerkev apostolov. "Zapis iz 8. stoletja omenja med Kafarnaumom in Kursijem le eno mesto, kjer leži cerkev, in odkrili smo jo. Torej to je ta," oddaja.

Arheologi menijo, da bodo med nadaljnjimi izkopavanji prišli tudi do hiše Andreja in Petra, ki ga Katoliška cerkve časti kot prvega rimskega škofa oziroma papeža.

Številni strokovnjaki so tudi prepričani, da je Petrova cerkev v Kafarnaumu zgrajena nad hišo sv. Petra.

Vendar El-Araj, ki je v hebrejščini poznan kot Beit Habeck, ni edini kraj, ki se omenja kot možno prizorišče nekdanje Betsajde. Od leta 1987 potekajo izkopavanja kakšna dva kilometra stran, kjer so po navedbah National Geographic odkrili ostanke mogočne utrdbe iz 9. stoletja pr. n. št. ter hiše iz rimske dobe, v katerih so našli tudi opremo za ribolov, vključno s sidri in trnki. Prav tako so naleteli na ostanke rimskega templja.