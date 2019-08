Freske, odkrite v Pompejih. Foto: EPA

Razstava v muzeju v mestu Oxford tematizira življenje v antičnem mestu Pompeji skozi kulturo pitja in prehranjevanja njegovih prebivalcev. Postavitev združuje okoli 400 eksponatov, od katerih jih je 300 iz Italije. 220 od teh eksponatov je prvič na ogled zunaj Italije.

Ostanki iz kuhinjskih odtokov

Videti je mogoče od luksuzne opreme rimske jedilnice do zoglenele hrane, ki je bila na mizah, ko je izbruhnil Vezuv. Tako odlični mozaiki in freske v vilah premožnih meščanov kot tudi ostanki, ki so jih našli v kuhinjskih odtokih, pripovedujejo o tem, kaj so prebivalci Pompejev radi jedli in pili. Razstava ponuja tudi izjemen vpogled v vsakdanjik v antičnih Pompejih, piše na spletni strani muzeja.

Pompeji letno pritegnejo 2,5 milijona obiskovalcev

Arheološki park Pompeji je druga najbolj obiskana turistična zanimivost v Italiji, več obiskovalcev naštejejo le v rimskem Koloseju. Letno pritegne 2,5 milijona obiskovalcev.

Usodni izbruh vulkana Vezuv, ki je uničil Pompeje, se je zgodil v avgustu leta 79. Ognjenik je za več stoletij pokopal prebivalstvo ne le Pompejev, temveč tudi bližnjih mest Herkulaneum in Stabia. Dogajanje je popisal zgodovinar Plinij mlajši.

Mesta so za sedem stoletij potonila v pozabo in hkrati poskrbela za odlično ohranjenost predvsem arhitekturnih ostankov, ki jih je tamkajšnje antično prebivalstvo pustilo za seboj. Danes so pod Vezuvom zasutimi mesti najznamenitejši prav Pompeji, ki so jih začeli sistematično odkopavati v 18. stoletju, natančneje od leta 1748. V času, ko je izbruhnil Vezuv, je v mestu živelo okoli 25.000 prebivalcev. Mesto je danes deloma izkopano.

Razstava v Muzeju Ashmolean bo na ogled do 12. januarja.