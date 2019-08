Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre za občutljivo območje, na katerem so bile praktično povsod prisotne najdbe, ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska obdobja. Foto: BoBo

Ob urejanju so odkrili vrsto arheoloških najdb. Te bodo predstavili v manjšem muzeju, ki bo nastal ob vznožju gradu.

Uredili del brežine proti vhodnemu portalu na grad

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad, pravi, da so v skladu s smernicami in dovoljenji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije uredili del brežine proti vhodnemu portalu na grad. Ta je bila precej poškodovana v lanskem jesenskem viharju, ki je podrl več dreves.

Skladno z načrti krajinskega arhitekta Mateja Kučine so popolnoma prenovili celotno območje s tremi terasami in kamnitimi stenami. Utrdili so vse površine za kamnitimi zidovi in zgradili stopnišče, ki povezuje terase in parkirišče s potjo na grad iz smeri jezera in Slovenskega trga.

Občutljivo območje z najdbami praktično povsod

Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre za občutljivo območje, na katerem so bile praktično povsod prisotne najdbe, ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska obdobja. Odkrili so grobove, kamnite sekire, rimske novce, osti puščic, okraske in podobno. Najdbe bodo predstavljene v manjšem arheološkem muzeju, ki je načrtovan v zgradbi ob vznožju gradu, kjer je bil do zdaj avtomobilski servis.

Zaradi arheoloških izkopavanj je nastala več kot enomesečna zamuda pri zaključku gradbenih del. Arheološka dela se končujejo, tako da se bodo lahko dokončala še preostala gradbena dela, je pojasnil Završnik in dodal, da bodo prostor opremili s klopmi in drugo urbano opremo, kar bo omogočalo tudi organizacijo prireditev, dogodkov ali predstavitev.