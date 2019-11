Hermanov brlog je v Celju odprt od leta 1995. Foto: BoBo

Ime lisjaka je izposojeno pri grofu Hermanu. Preko njega se je ilustratorka želela povezati s celjskimi grofi.

Herman kot športnik, prometnik, varčevalec

Lik je ob vsaki občasni razstavi dopolnila oziroma narisala na novo. Tako je bil enkrat prirodoslovec, drugič športnik, spet drugič varčevalec ali prometnik. Z ilustratorko so med drugim leta 2010 ustvarili tudi knjižico z 12 pravili pri srečanju s psom, ki so jo skupaj z razstavo posvetili edini slovenski avtohtoni pasmi - kraškemu ovčarju. Vsa ilustratorkina dela za muzej so na ogled na stalni razstavi.

Lik Hermana je Jelka Reichman ob vsaki občasni razstavi dopolnila oziroma narisala na novo. Foto: BoBo

Herman Lisjak "otroke denimo sprejme v gledališče in jih pride pozdravit na rojstnodnevno zabavo. S seboj ga vzamejo tudi na različna gostovanja," pravi Jožica Trateški, muzejska svetovalka in vodja pedagoških programov.

Rojstni dan je 7. marca

Jubilejno leto bodo v muzeju obeležili z več dogodki, še posebno na rojstni dan, ki poteka 7. marca. V začetku leta bodo v okviru projekta Hermanova galerija odprli razstavo del 22. mednarodnega razpisa za likovna dela otrok z naslovom Zemlja, barvit planet. Na natečaju so sodelovali otroci v dveh starostnih kategorijah, od šest do devet let in od deset do dvanajst let. V vsaki kategoriji so podelili deset nagrad in 50 posebnih priznanj. Odprt je tudi že nov razpis, tokrat z naslovom Ljubezen.



V letu 2020 se obeta tudi manjša prenova stalne razstave Brlog igrač, kjer je razstavljenih več kot 400 igrač slovenskega in mednarodnega prostora različnih časovnih obdobij. Muzej pa se bo podal tudi na dve gostovanji. V Tržiškem muzeju se bo predstavil z razstavo Rojstni dan v Hermanovem brlogu, na gradu Podsreda v Kozjanskem parku pa s postavitvijo Herman lisjak v naravi. Trenutno je tam razstava otroškega muzeja o vodi, je povedala Jožica Trateški in napovedala še razstavo za otroke, ki jo gostijo doma - postavitev celovške organizacije z naslovom Več kot barve.



Deluje v okviru Muzeja novejše zgodovine Celje

Muzej vsebine črpa tako iz preteklosti kot sedanjosti, iz prazničnosti in tudi vsakdanjosti. Zbira, hrani, raziskuje in razstavlja slovensko premično kulturno dediščino, piše na spletni strani muzeja, ki deluje v okviru Muzeja novejše zgodovine Celje.

Vrstijo se tudi muzejske učne ure, Hermanove ustvarjalnice, otroške gledališke predstave in glasbeni dogodki, imenovani Glasbene sobotnice, ki jih pripravljajo s Hišo kulture Celje. V muzeju je sicer vedno animator, ki obiskovalce sprejme in jih usmeri k ogledu ali dejavnostim.