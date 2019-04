Razstave v muzeju Prado so med drugim navdihovale pomembne umetnike, kot so Pablo Picasso, Claude Monet ali Auguste Renoir. Foto: EPA

V utemeljitvi nagrade lahko med drugim preberemo, da muzej tudi po dveh stoletjih še vedno izpolnjuje pomembno nalogo "hranjenja, razstavljanja in širjenja zbirke umetnin, povezanih s špansko zgodovino", navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Nagrade princese Asturije Te prestižne lovorike veljajo za nekakšne španske Nobelove nagrade in jih vsako leto podelijo v osmih kategorijah. Muzej Prado si je prestižno špansko nagrado za umetnost za področje sporazumevanja in humanizma prislužil med 30 kandidati zanjo iz 14 držav. Pred dnevi so naznanili, da nagrado princese Asturije za umetnost prejme gledališki režiser Peter Brook.

Del zlatega umetniškega trikotnika španske prestolnice

Prado, ustanovljen 19. novembra 1819, se s svojo obsežno zbirko, ki vključuje 8.600 slik, risb in grafik ter okoli 700 kipov, danes umešča med največje in najpomembnejše muzeje na svetu.

Ta muzej skupaj z muzejema Thyssen-Bornemisza in Reina Sofia sodi v t. i. zlati umetniški trikotnik v središču Madrida in ga letno obišče okoli tri milijone ljubiteljev umetnosti. Mimogrede, v muzeju Reina Sofia je bila leta 2017 na ogled tudi razstava NSK – Od Kapitala do kapitala.

Jubilejnemu letu prikladno izobilje dogajanja

V muzeju so ob letošnjem jubilejnem letu zasnovali številne razstave, konference, filmske projekcije, gledališke in plesne predstave ter druge dogodke, ki bodo gostovali po več kot 30 španskih mestih.