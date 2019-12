Posmrtne ostanke so pripadnikom avstralskih staroselskih skupnosti predali na slovesnosti tega muzeja v nemški zvezni deželi Saški. To je bila letos že druga tovrstna repatriacija iz Nemčije.

Ceremonialna predaja posmrtnih ostankov. Foto: Ministrstvo za znanost in umetnost zvezne dežele Saške/Andreas Wünschirs

Gre za posmrtne ostanke, ki so jih v 19. stoletju pridobili pri trgovcu v Veliki Britaniji, nato pa so na koncu 19. in na začetku 20. stoletja prišli v muzej, ki je bil predhodnik današnjega etnološkega muzeja v Dresdnu. Kot poroča The Art Newspaper, repatriacija obsega tudi vzorce las, pridobljene od misijonarjev, ki so bili podarjeni v zbirko v 80. letih 19. stoletja.

Opravljene neinvazivne raziskave

Ministrstvo za znanost in umetnost zvezne dežele Saške je v sporočilu za javnost zapisalo, da so forenzični antropolog z Univerze v Freiburgu in medicinski strokovnjaki iz Leipziga na posmrtnih ostankih opravili neinvazivne raziskave, s katerimi so ugotavljali starost, spol, poškodbe, bolezni in vzroke smrti pokojnikov. Saška ministrica za znanost in umetnost Eva-Maria Stange je vrnitev označila kot "že dolgo zapozneli korak".

"Spremlja ga zavedanje o krivici, ki je bila storjena v primeru njihove pridobitve, ter naše dolgoletno neupoštevanje lastnega dostojanstva in pomena za njihove izvorne skupnosti," je še dejala ministrica. Posmrtne ostanke 42 posameznikov bodo vrnili trem različnim staroselskim ljudstvom, nadaljnje tri pa bodo predali v začasno hrambo, dokler ne opravijo dodatnih raziskav za določitev skupnosti porekla, je v izjavi zapisala avstralska vlada.

Posmrtne ostanke bodo vrnili skupnostim staroselcev, ki so jim pripadali pokojniki. Foto: EPA

Še večja pomladanska vrnitev posmrtnih ostankov

Aprila letos je pet nemških ustanov na slovesnostih v Münchnu, Stuttgartu in Berlinu v Avstralijo vrnilo posmrtne ostanke 53 posameznikov. Avstralski posmrtni ostanki so med tisočimi skalpov, odrobljenih glav, mumij, piščali iz kosti in drugih človeških ostankov v nemških antropoloških muzejih in univerzitetnih zbirkah. Mnogi izmed njih so bili preneseni z izvornih lokacij, ko so jih ukradli ali kupili raziskovalci 19. stoletja in t. i. rasni raziskovalci.

Na začetku tega leta so se kulturni ministri iz 16 nemških zveznih dežel zedinili, da je vračanje človeških posmrtnih ostankov prednostna naloga v naboru smernic za ravnanje s predmeti v javnih zbirkah, ki so bili prineseni iz nekdanjih kolonij.