Ko se obiskovalci s pametnimi očali podajo na ogled kartuzije, na določenih mestih doživijo objekte, ki jih tam ni več ali pa so še prisotni v obliki ruševin. Foto: Žička kartuzija/Facebook

Aplikacijo za obogateno resničnost je za njih izdelalo ljubljansko podjetje CtrlArt, za projekt pa je zanimanje pokazalo tudi podjetje Epson Moverio, ki izdeluje pametna očala. Na fotografiji je eden od Epsonovih modelov pametnih očal. Foto: Reuters

Kot je povedala vodja Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice Tjaša Kangler, nova oblika vodenja obiskovalcu kartuzijo prikaže na drugačen način - s pomočjo obogatene resničnosti. Do konca poletja bodo izdelali še aplikacijo za pametne telefone in tablice.

"Odzivi so za zdaj dobri, prvi obiskovalci so zadovoljni, kar je dober znak in povratna informacija, da bomo lahko to storitev v prihodnje še nadgrajevali," je povedala Kanglerjeva.

Oživijo zgradbe - in menihi

Ko se sedaj obiskovalci s pametnimi očali podajo na ogled kartuzije, na določenih mestih doživijo objekte, ki jih tam ni več ali pa so še prisotni v obliki ruševin, srečajo menihe, pred njihovimi očmi oživi legenda o nastanku samostana, celoten ogled pa spremljajo tudi avdioposnetki, ki so sicer na voljo tudi tistim obiskovalcem, ki se na ogled podajo v spremstvu avdio vodnikov.

"S tem je obiskovalcem omogočen samostojen ogled samostana, ki ga lahko povsem prilagodijo svojim interesom, željam, času, ki ga imajo na razpolago, in občutkom, ki jih prevevajo. Tovrstni ogledi ponujajo individualno izkušnjo, resnično osebno doživetje miru in tišine ter zgovorne zgodbe Žičke kartuzije," je dodala Kanglerjeva.

Pametna očala omogočajo ogled v slovenskem in angleškem jeziku, zaenkrat jih imajo pet, medtem ko je avdio vodenje na voljo v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku. Za večje skupine seveda izvajajo tudi vodenja z živimi vodniki.

Samostanski kompleks ne sodi le med najpomembnejše srednjeveške arhitekture našega ozemlja, temveč ima pomembno mesto tudi v širšem okviru zgodnje kartuzijanske arhitekture. Foto: Žička kartuzija/Facebook

Nov pristop k ohranjanju kulturne dediščine

Aplikacijo za obogateno resničnost je za njih izdelalo ljubljansko podjetje CtrlArt, za projekt pa je zanimanje pokazalo tudi podjetje Epson Moverio, ki izdeluje pametna očala, CtrlArt pa je njihov partner v Sloveniji. Z obema so se zato dogovorili, da bo projekt izpostavljen kot primer dobre prakse na področju ohranjanja kulturne dediščine.

V ta namen bodo izdelali študijo primera za aplikacijo, ki bo prevedena v pet jezikov in objavljena na spletnih straneh vseh evropskih partnerjev Epsona ter pri partnerjih v ZDA in Aziji. Pozneje bodo v Žički kartuziji posneli promocijski film o aplikaciji, obisk njihove snemalne ekipe pa pričakujejo že konec meseca.

Sicer pa so število prodanih vstopnic lani precej približali 13.000 obiskovalcem, pri čemer skupaj z ostalimi dogodki, ki se tam odvijajo, od poletnih glasbenih večerov, duhovnih taborov, festivala lepopisja, poetičnega tabora in porok do Janezove nedelje in srečanja zeliščarjev letno beležijo okoli 20.000 obiskovalcev.

Turizem v vzponu po celi Sloveniji

V zadnjih letih močno narašča število tujih gostov, ki predstavljajo že 40 odstotkov vseh, med njimi jih je največ iz Avstrije in Italije, sledijo jim Nemci in Francozi, ostala struktura tujcev pa je izjemno mešana in prihajajo praktično iz vsega sveta.

Kot pravi Kanglerjeva, Žička kartuzija nedvomno pridobiva na svoji prepoznavnosti, saj je njena zgodba zelo močna, prepoznavna in privlačna tudi v evropskem in svetovnem merilu. Zato predstavlja izjemen razvojni potencial za širše območje in ponuja številne poslovne priložnosti, je še dodala.