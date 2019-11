Benito Mussolini leta 1943, na slovesnosti ob 12-letnici ustanovitve mušketirjev, njegove osebne telesne straže. Foto: AP

Poročanje časopisa Corriere della Sera o sprejetju rasističnih zakonov leta 1938. Foto: Wikipedia

Manifest je podpisalo tudi več italijanskih fašistično usmerjenih znanstvenikov, med katerimi sta bila nekdanji predsednik italijanskega združenja psihiatrov Arturo Donaggio in zoolog Edoardo Zavattari.

Vse od fašističnih časov sta rimski ulici nosili njuni imeni, kar so se tamkajšnje oblasti odločile spremeniti in ju poimenovati po posameznikih, ki so nasprotovali podpisu manifesta.

Sodelovanje rimskih študentov pri izbiri imen

Rimska županja Virginia Raggi je lani pozvala tamkajšnje študente, naj predlagajo nova imena in tako sodelujejo pri tej monumentalni spremembi. Kot je dejala takrat, si želi, da bodo "državljani vedeli, po kom so ceste poimenovane; ljudeh, znanstvenikih, ki so imeli pogum nasprotovati fašizmu in bodo na novo opredelili te ulice."

Slikovni prikaz "ukrepov za obrambo italijanske rase", ki so ga leta 1938 objavili v La Difesa della Razza, je spremljal napis: "V skladu s posvetovanji Sveta ministrov". Foto: Wikipedia

Dodala je še: "Obnoviti moramo spomin, ki danes postaja vse prelahko pozabljen. V nasprotnem primeru tvegamo, da bomo znova pretrpeli tragedije kot pred 80 leti," je še dodala po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA.

Rimska županja Virginia Raggi. Foto: Reuters

Dve znanstvenici in znanstvenik

Nova imena od včeraj nosita dve ulici in en trg, ki so zdaj poimenovani po zdravniku Mariu Carrari, fizičarki Nelli Mortara in zoologinji Enrici Calabresi. Vsi trije so nasprotovali fašističnemu režimu Benita Mussolinija in so bili tako ali drugače žrtve rasnih zakonov, ki so veljali od leta 1938.

Med predlaganimi imeni so denimo bili še botaničarka Pierina Scaramella ter fiziki Emilio Segre, Franco Rasetti in Bruno Touschek.

Nova poimenovanja je na četrtkovi slovesnosti odkrila rimska županja ob sodelovanju študentov in predstavnikov judovske skupnosti, še poroča ANSA. V holokavstu je umrlo okoli 7.000 italijanskih Judov.