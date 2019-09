Na dokončno obnovo čaka tudi zgornji palacij. Foto: Ana Rojc/Občina Komen

Župan občine Komen Erik Modic je v prostorih štanjelskega gradu danes podpisal pogodbo z izvajalci gradbenih del. Ta bodo potekala v dveh fazah. Prvi del zajema dokončanje prenove viteške dvorane v spodnjem palaciju.

Kot je ob podpisu pogodbe dejal Modic, bodo tam pridobili večnamensko dvorano za kakšne kulturne dogodke, poslovna srečanja, ki bo uporabna vse leto, saj bo zdaj urejeno tako ogrevanje kot hlajenje. V drugem delu pa bo urejeno informacijsko središče Nature 2000, v okviru katerega bodo uredili še preostali del spodnjega palacija in mansardni del, kjer bo infotočka in manjši muzej.

Po županovih besedah gre za največji gradbeni projekt v komenski občini v zadnjih petih letih. Foto: Občina Komen

"To bo ključna vhodna točka za Kras, kjer se bodo lahko obiskovalci seznanili s kulturno krajino Krasa, izredno biotsko pestrostjo Krasa, pa tudi s tem, kako se je podoba Krasa spreminjala skozi stoletja in kako je na to vplival človek," še pravi župan.

Po Modičevih besedah je to največji gradbeni projekt v občini v zadnjih petih letih, skupno pa je vreden milijon evrov. Prvi sklop je vreden približno 350.000 evrov, denar pa bo komenska občina pridobila tudi iz državnih sredstev, in sicer dve tretjini te vsote kot nepovratna sredstva.

Vrednost druge faze je 650.000 evrov, skupaj z opremo pa 870.000 evrov. Občina Komen je tokrat prispevala 10.000 evrov, vse preostalo bodo evropska in državna sredstva.

Za dokončno obnovo bo treba v spodnjem palaciju urediti tudi nadstropje, vložiti pa treba še približno 40.000 evrov. V tem delu bi radi uredili lepšo poročno dvorano, ki bo dostopna tudi za invalide, in manjše dvorane.

Obnovitveni projekt je skupno vreden milijon evrov. Foto: Arhiv RTV SLO

V zgornjem palaciju predviden muzej slovenskega jezika in knjige

Na dokončno obnovo čaka tudi zgornji palacij, ki je bil v letih 2005 in 2006 obnovljen do tretje gradbene faze. V tem delu bi radi postavili muzej slovenskega jezika in knjige, finančni okvir pa za zdaj še ni znan.

"Poskušamo prepričati ministrstvo, da bi nam tudi tu stalo ob strani in da bi ob koncu te finančne perspektive dobili še tista sredstva, ki ostajajo neporabljena in bi tukaj izpostavili to glavno referenčno točko za slovenski jezik v naši državi," je napovedal Modic, ki meni, da bi to prispevalo tudi k turističnemu razvoju Štanjela, ki bi tja pripeljal obiskovalce tudi v zimskem času.