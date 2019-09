Pred izročitvijo listin o vpisu na Unescov seznam so prikazali predstavitvena filma o klekljanju in suhozidni gradnji. Foto: Ministrstvo za kulturo

Minister je predstavnikom šol in društev izročil posebne listine, ob čemer se jim je zahvalil za ohranjanje umetne ljudske obrti, "ki združuje ljudi".

Dogodka so se udeležili predstavniki treh čipkarskih šol – čipkarske šole Idrija, Žiri in Železniki ter predstavniki klekljarskih društev, skupin in sekcij, ki so v nominaciji formalno opredeljeni kot nosilci te nesnovne dediščine v Sloveniji. Nosilce suhozidne gradnje so zastopali predstavniki Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje in društva Jugna.

Predsednik društva Jugna Boris Čok je predstavil suhozidno gradnjo skozi čas, od 70. let preteklega stoletja, ko ji je zaradi prevlade betona skoraj pretilo izginotje, do promocije dejavnosti, ki sta jo med drugim v dokumentarnem filmu predstavila z Jadranom Sterletom, pa vse do danes, ko se veščina zidanja brez uporabe veziva lahko pohvali z mednarodno prepoznavnostjo.

Združitev v krovno organizacijo?

Zbrane je nagovorila tudi sekretarka na ministrstvu za kulturo Špela Spanžel. Predstavnice in predstavnike klekljanja je pozvala, da se združijo v krovno organizacijo, saj je trenutno njihova dejavnost zelo razpršena.

Pred izročitvijo listin o vpisu na Unescov seznam so prikazali predstavitvena filma o klekljanju in suhozidni gradnji. Oba si lahko ogledate v pripetih posnetkih na dnu članka. Prvi je nastal v produkciji RTV Slovenija, v njem ustvarjanje čipk predstavljajo klekljarice in klekljarji iz vse Slovenije. Drugi nominacijski film za vpis suhozidne gradnje na Unescov seznam pa je sestavljen iz prispevkov osmih sodelujočih držav in je plod španske produkcije.

Prireditev je sklenilo odprtje fotografske razstave obeh enot nesnovne kulturne dediščine, ki je nastala v sodelovanju več muzejev in zavodov.