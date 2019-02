V mariborski izpostavi zavoda za varstvo kulturne dediščine so pojasnili, da so prve sondažne raziskave pokazale, da je poslikava zakrita s sekundarnim zidom, vmes pa je zaščitna folija. A ko so to odstranili, so odkrili, da je preostanek slikarije uničen.

Eden izmed ukrepov, s katerimi želijo v Umetnostni galeriji Maribor ozavestiti javnost o pomenu stenskih slikarij, je popis muralov na mariborskem območju. Foto: BoBo

Še eno Vidičevo poslikavo Razvoj farmacije, ki jo je naredil za lekarno Center, so delno uničili med obnovo leta 1968. Leta 1967 je slikar prav tako na Gosposki ulici likovno opremil nekdanje prostore trgovine Zarja, o delu pa ni več sledu, enako velja za prostore Vinaga, ki jih je poslikal leta 1968. Skupno so bile v tej ulici štiri Vidičeve poslikave.

"Pred kratkim najdena poslikava z drevesnimi krošnjami in ptiči na Gosposki ulici 23, narejena za trgovino s čevlji Košuta, je tako poleg sgraffita v prostorih Mladinske knjige iz leta 1957 še edino ohranjeno Vidičevo delo v tej nekdaj imenitni ulici, ki se je ponašala s kar štirimi velikimi deli pomembnega umetnika 20. stoletja Janeza Vidica. Povsem degradirana je tudi njegova praskanka v nekdanji mestni hranilnici v središču mesta, kjer ima danes prostore trgovina Spar; veduta Maribora (v zgornjem delu uničena in zakrita) iz leta 1967 je zgolj še ozadje povrtninam," opozarja Simona Kostanjšek Brglez z omenjenega zavoda.

Kako zaščititi umetniška dela v zasebni lasti?

Primer znova odpira vprašanje zaščite umetniških del, ki so v zasebni lasti, saj se ni prvič zgodilo, da so bila s prenovo prostorov uničena vrhunska dela v njih. "Gre za zasebno lastnino, in če delo ni razglašeno za spomenik lokalnega ali nacionalnega pomena, ne moremo brez dovoljenja dostopati do nje," je pojasnila direktorica Umetnostne galerije Maribor (UGM) Breda Kolar Sluga. "Slepa pega je, kako zaščiti umetnino, če zasebnik nima pravega občutka zanjo," je dodala.

Po njenih besedah je treba predvsem ozaveščati javnost o pomenu takšne lastnine. Zato nameravajo v UGM-u letos popisati murale na njihovem območju. "Tako kot smo popisali forma vive in druge spomenike, naredili šolske programe na to temo in zdaj organiziramo oglede, ozaveščamo širšo javnost, da so to pomembne umetnine. Ko ljudje to uvidijo, bolje skrbijo zanje."