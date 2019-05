Pia in Pino Mlakar. Foto: Arhiv RTV SLO

Slovenska prestolnica je namreč pred stotimi leti dobila prvi poklicni baletni ansambel, temu pa je sledilo obdobje baletnega razcveta, ki traja vse do danes.

Saj naš poklic je nor … Pino Mlakar

Postavitev v Cankarjevem domu, ki jo je oblikovala Mojca Turk, predstavlja zgodbo o baletu na Slovenskem, o poklicu baletnih plesalcev, o njihovem telesu in odkrivanju umetniških svetov skozi različne vloge v baletnih predstavah, je zapisano na spletni strani Društva baletnih umetnikov Slovenije.

V dialogu z drugimi umetniškimi zvrstmi

Mojca Turk ob tem opozarja tudi na nekatere pomembne spremljevalne umetnosti, kot so koreografija, glasba, kostumografija in scenografija. Vzpostavlja dialog s to dragoceno nesnovno dediščino od druge polovice 18. stoletja, ko je Ljubljana videla prve balete potujočih italijanskih in nemških gledaliških družin, do prvih slovenskih baletov, baletnih solistov in koreografov.

V Cankarjevem domu se praznovanju stoletnice pridružujejo tudi s slavnostnim baletnim koncertom 21. maja, na katerem bodo nastopila zvezde mednarodnih koncertnih odrov. Gala koncert pripravljajo v koprodukciji z Društvom baletnih umetnikov Slovenije in v sodelovanju SNG-ja Opera in balet Ljubljana ter SNG-ja Maribor. Foto: BoBo

Razstava prinaša tudi več raritet

Na razstavi so na ogled letaki, plakati in fotografije, ki jih hranijo arhivi, muzeji, narodna gledališča, nacionalna televizija, baletni umetniki sami in različni spremljevalci baletne umetnosti. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi nekatere najlepše ali najzanimivejše baletne kostume, redko videne koreografske zapise in nekaj dragocenih videoposnetkov.

Razstava 100 let slovenskega poklicnega baleta je v prvem preddverju Cankarjevega doma na ogled do 13. junija.