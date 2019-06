V Ljubljani se lahko v soboto med drugim udeležite krožne arheološke poti po središču prestolnice, napovedana pa je tudi delavnica za družine Arheopeskovnik. Foto: Archest

Dneve arheološke dediščine po Evropi skupaj s partnerji usklajuje francoski Nacionalni inštitut za preventivne arheološke raziskave. Za približevanje arheološke dediščine slovenski javnosti pa med drugim skrbi Arheoportal ob podpori Slovenskega arheološkega društva in Slovenskega muzejskega društva. V Sloveniji se bo zvrstilo več kot 20 dogodkov.

Francoska iniciativa, ki se širi po Evropi

Kot je navedeno na Arheoportalu, deluje Nacionalni inštitut za preventivne arheološke raziskave v okviru francoskega ministrstva za kulturo. Z več kot 2.000 zaposlenimi je največja preventivna arheološka raziskovalna struktura v Franciji in ena prvih v Evropi. Arheološke dneve so prvič izvedli v Franciji leta 2010.

Z arheologijo in arheološko dediščino se bo prek razstav, obiskov arheoloških izkopavanj, predavanj, predstavitev in drugih dogodkov letos mogoče srečati in spoznati tudi v številnih mestih po Sloveniji.

V soboto bo potekala tudi Poletna muzejska noč – priložnosti za kulturno udejstvovanje bo torej veliko. Foto: Arheoportal

Odprta vrata depojev, vodeni ogledi in izkopavanja od blizu

V Dekanih si je bilo danes mogoče ogledati izkopavanja v sklopu priprav za gradnjo drugega tira, na Zaplani arheološka izkopavanja na lokaciji stolpa 52, dela rimske obrambne linije Claustra Alpium Iuliarum, na Ptuju pa arheološka izkopavanja na območju tamkajšnje tržnice.

V Brezovski Gori pred Ajdovsko jamo je kustosinja Jana Puhar predavala o snovni in nesnovni zapuščini Ajdov v Posavju. Tolminski muzej je organiziral voden večerni sprehod po kulturnozgodovinski poti Čez Most po modrost na Mostu na Soči. Oddelek za poizkopavalno obdelavo Centra za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Ptuju pa je imel dan odprtih vrat, ko si je bilo mogoče ogledati depojske prostore in v njih hranjeno arheološko gradivo.

Vas čaka arheološko obarvan konec tedna?

V Ljubljani se bo v soboto mogoče podati na pot po 2.000 let stari dediščini Emone, na krožno arheološko pot se bo mogoče vključiti v Arheološkem parku Emonska hiša ali Arheološkem parku Zgodnjekrščansko središče. Zavod Krasen Kras in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vabita na javno vodstvo za širšo javnost po prazgodovinskem arheološkem najdišču Debela griža pri Volčjem Gradu.

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu vabijo na javno vodstvo po cerkvi sv. Jurija, mogoče si bo ogledati Ajdovski gradec pri Bohinjski Bistrici, v Medobčinskem muzeju Kamnik bodo predstavili arheološko dediščino v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na Gradu Dobrovo bo na ogled razstava o arheoloških raziskavah v cerkvi sv. Lenarta, v nedeljo pa se bo mogoče pobliže spoznati z zaščitnimi raziskavami visokosrednjeveškega gradu na hribu Kašča v Žlebeh nad Medvodami.

Na Gradu Dobrovo bo na ogled razstava o arheoloških raziskavah v cerkvi sv. Lenarta. Za otroke in družine bodo v soboto ob 18.00 premierno prebrali muzejsko pravljico, ki je del obrazstavnega pedagoškega programa za najmlajše. Foto: Robert Pavšič

V Knjižnici Maksa Samse v Ilirski Bistrici je do 27. junija na ogled priložnostna razstava, ki prikazuje nekaj arheoloških najdb s prazgodovinskih naselbin iz okolice Ilirske Bistrice, ki bodo po končani razstavi prešle v Pokrajinski muzej Koper.

Brez izgovorov

Letos se dogodek časovno in deloma vsebinsko pokriva oz. dopolnjuje s Poletno muzejsko nočjo 2019. Številni muzeji in galerije bodo v soboto zvečer široko odprli svoja vrata obiskovalcem. Letos sodelujejo ustanove v 55 slovenskih krajih, skupno bo tako na voljo več kot 370 dogodkov.