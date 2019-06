Pri londonski Sotheby's se nadejajo, da bodo za figuro iztržili milijon funtov. Foto: Sotheby's

Ko so jo nedolgo nazaj nesli v oceno dražiteljem, so ti obstali odprtih ust.

Knjižna upodobitev šahovske partije iz 1. polovice 14. stoletja. Foto: Wikipedia

Strokovnjak Alexander Kader je takoj prepoznal, da ima v rokah zelo dragoceno reč. Gre za eno od znamenitih srednjeveških šahovskih figur, so jim razkrili šele strokovnjaki pri Sotheby's, kjer bodo figuro julija dali na dražbo.

Je ena od šahovskih figur iz poznega 12. ali zgodnjega 13. stoletja, ki so jih leta 1831 našli na otoku Lewis na Škotskem. Ohranilo se je 93 kosov - 8 šahovskih kosov, 14 iger na deski in zaponka. Danes 82 kosov hranijo v Britanskem muzeju v Londonu, preostalih 11 pa v Narodnem muzeju Škotske v Edinburghu. Pet figur je manjkalo - vitez in štirje stražarji. Za štiri figure še zdaj ni znano, kjer so. "Morda bo trajalo še 150 let, da se bo kakšna pojavila," pravi Kader.

"Prinesli so oceniti njeno vrednost," je povedal Kader in dodal, da sicer lastniki k njim vsakodnevno prinašajo v cenitev najrazličnejše predmete, ki pa običajno niso veliko vredni. Tudi družina, ki želi ostati anonimna, je bila po njegovih beseda ob novici precej osupla.

Kot pravi Kader, je figurica nekoliko obtolčena in brez levega očesa. "Vendar pa ta razbrazdanost utrujenega vojščaka še prispeva k njegovemu šarmu," je povedal Kader. Čeprav se družina ni zavedala dragocenosti figure, jo je ves ta čas skrbno pazila kot zaklad.

Ko je stari oče leta 1964 figuro kupil od nekega trgovca s starinami, je v svoji nabavni knjigi zabeležil, da je kupil staro šahovsko figuro vojščaka iz slonovine mroža. Iz zapisa je po pisanju BBC-ja mogoče sklepati, da se ni zavedal, da je pridobil pomemben zgodovinski artefakt. Po smrti starega očeta je kipec podedovala njegova hčerka.

Kipec ji je bil zelo pri srcu, občudovala je njegovo podrobno izdelavo in nenavadnost. Bila je prepričana, da je nekaj posebnega, morda je celo verjela, da ima magično moč. Figura je bila več let skrbno zavita in v manjši vrečki shranjena v predalniku. Občasno je je vzela iz predala, da jo je lahko občudovala.

Templarja med igranjem šaha, Libro de los juegos, 1283. Foto: Wikipedia

Kipec predstavlja stražarja - moškega s čelado, ščitom in mečem - in je ekvivalent trdnjave pri sodobnem šahu. Na dražbo gre 2. julija, dražitelji pa upajo, da bi artefakt prodali za milijon funtov. Figura je trenutno na ogled v Edinburghu, pred dražbo jo bodo razstavili še v Londonu.