Kamnik je mesto z bogato zgodovino in kulturno dediščino, poseben čar pa mu daje slikovita lega. Foto: Arhiv RTV SLO

Dokumentarna serija Mestne promenade, ki bo na ogled ob sredah ob 17.25 na 1. programu Televizije Slovenija, predstavlja stara slovenska mesta, njihovo zgodovino in kulturno dediščino ter nekdanji in sodoben utrip. Mestne promenade so bile nekdaj politični, socialni, kulturni in družabni centri mesta, z osrednjih mestnih ulic in trgov pa so se ljudje ob koncu druženja ali opravkov spet razkropili v svoje domove – v hiše, palače, vojašnice, cerkve in samostane, ki so se ohranili kot naša dragocena kulturna dediščina.

Avtor in voditelj serije Andrej Doblehar odkriva mesta s pomočjo domačinov, obiskal je tudi atelje novomeškega slikarja in grafika Janka Orača. Foto: Arhiv RTV SLO

Oddaje bodo na sporedu ob sredah ob 17.25 na prvem programu TV Slovenija. Foto: Arhiv RTV SLO

Promenada kot stara meščanska šega sprehajanja na glavnih mestnih ulicah po posebnem protokolu, ki je bila praviloma živa do konca druge svetovne vojne, pa je etnološki fenomen, ki se mu v okviru tematik družabnega življenja meščanov danes posvečajo tudi raziskovalci. Promenade so bile prostor tradicionalne komunikacije in živahen mestni prostor, kar se ohranja tudi v sodobnem času, vendar z nekoliko drugačnim pomenom in pojavnimi oblikami. Naslov dokumentarne serije torej izhaja iz zgodovinskega pomena starih mestnih promenad in predstavlja izhodišče za odkrivanje raznolikih obrazov kulturne dediščine slovenskih mest.

Urednik, scenarist in voditelj Andrej Doblehar se bo v tretji sezoni dokumentarne serije Mestne promenade sprehodil po zgodovinskih mestnih jedrih, glavne ulice in trgi pa bodo izhodišče za podrobnejše kulturno spoznavanje posameznega mesta, ki ga dopolnjujejo tudi pričevanja domačinov. V vsaki sezoni televizijski ustvarjalci obiščejo različne slovenske pokrajine, pri predstavitvah mest pa sodeluje več režiserjev, ki posamezni oddaji dajo svojevrsten pečat. Letos so to bili Petra Hauc, Ita Obersnu in Aleš Žemlja.

Kamnik (27. 11. 2019, ob 17.25)

Kamnik se je v srednjem veku izoblikoval kot deželnoknežje mesto ob glavni prometni cesti na Štajersko, po tem obdobju pa je nov vrh doživel v dobi baroka. Je eno naših najdragocenejših zgodovinskih mest, v katerem so se ohranile zanimive legende in bogata kulturna dediščina z raznolikimi muzeji in zanimivostmi. Kamnik bomo spoznavali s pomočjo domačinov – poznavalca mestne zgodovine Franceta Malešiča, mojstrice poslikave majolk Irene Radej ter umetnostnega zgodovinarja in specialista za Plečnika Noaha Charneyja.

Piran velja za najlepše mesto na Slovenskem, več stoletij pa je bil pod oblastjo Beneške republike, ki je mestu dala poseben pečat. Foto: Arhiv RTV SLO

Piran (4. 12. 2019, ob 17.25)

Piran je po mnenju mnogih najlepše mesto na Slovenskem in obiskovalce navdušuje s slikovito lego in bogato dediščino, ki je nastala v stoletjih beneške nadoblasti. Osrednji umetnostni spomenik je stolnica sv. Jurija, ki je zavetnik mesta, v njegovo zgodovino pa se je še prav posebej zapisal skladatelj in violinist Giuseppe Tartini. Piran bomo odkrivali s pomočjo posameznikov, ki so se prav posebej zavezali ohranjanju kulturne dediščine – župnik Zorko Bajc, slikarka in restavratorka Mira Ličen Krmpotić in kulturna delavka Natalija Planinc.

Reka Drava je Mariboru tako v zgodovini kot danes dajala poseben pečat in oblikovala način življenja v mestu. Foto: Arhiv RTV SLO

Maribor (11. 12. 2019, ob 17.25)

Promenada je meščanska navada sprehajanja in srečevanja na osrednjih mestnih ulicah in trgih, ki je potekala po posebnih pravilih in je povezovala vse sloje prebivalcev. V Mariboru je bila v obdobju med svetovnima vojnama priljubljena promenada v starem mestnem jedru, po vojni pa se je izoblikovala nova promenada v Mestnem parku. Kakšna sta bila nekdaj družabno življenje v Mariboru in njegova meščanska identiteta, bodo predstavili gospa Majda Šlajmer Japelj, etnologinja Jerneja Ferlež ter založnik in zbiratelj Primož Premzl.

Stari del Novega mesta – Kapitelj se dviguje nad reko Krko in so ga zaradi slikovitosti upodobili številni umetniki. Foto: Arhiv RTV SLO

Novo mesto (18. 12. 2019, ob 17.25)

Novo mesto zaradi bogatih najdb iz prazgodovinskih grobišč imenujemo tudi mesto situl, podoba sv. Miklavža v velikem oltarju stolnice, ki jo je naslikal beneški renesančni mojster Tintoretto, pa je najdragocenejša oltarna slika na Slovenskem. Kapitelj z značilnim veduto stolnice je postal simbol Novega mesta, ki so ga upodobili tudi številni umetniki v slikarskih in literarnih delih. Kako doživljata domače mesto, nam bosta predstavila umetnostni zgodovinar akademik Milček Komelj ter slikar in grafik Janko Orač, oddajo pa bodo sklenili s pesmijo.