"To je prvi neposredni dokaz za to, kaj so dojenčki in malčki jedli in pili v pradavnini," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Julie Dunne, biomolekularna arheologinja z bristolske univerze in glavna avtorica študije.

Gre za raziskavo, ki so jo v četrtek objavili v znanstveni reviji Nature. Osredotoča se na tri tovrstne posode, ki so jih odkrili na območju današnje Bavarske v Nemčiji v otroških grobovih v sklopu grobišč iz železne in bronaste dobe.

Od 1200 do 800 pr. n. št.

Dve izmed posod so odkrili na predelu, kjer je pokopališki kompleks, ki je nastal med letoma 800 in 450 pred našim štetjem, na tretjo pa so naleteli na najdišču, kjer so pokojne pokopavali med letoma 1200 in 800 pred našim štetjem.

Vsaka izmed posod je opremljena z ozkim dulcem, torej običajno kljunastim podaljškom za zlivanje oziroma pitje tekočine. Dve izmed njih pa sta oblikovani tako, da sta podobni živalim. Ti detajli so arheologe privedli do pomislekov, da so te posode nemara uporabljali za hranjenje otrok – torej tako, kot se uporabljajo današnje stekleničke.

Ključno odkritje: sledi mleka

Za potrditev svoje hipoteze so odvzeli vzorce iz posod in opravili kemijsko analizo, ki jih je privedla do ugotovitve, da sta dve izmed posod vsebovali sledi mleka prežvekovalcev, nemara krav, v tretji pa so odkrili sledove mleka, ki je izviralo od prežvekovalca in bi lahko bilo prašičjega ali človeškega izvora. Arheologi so na podlagi rezultatov teh analiz in dejstva umeščenosti posod v otroške grobove sklenili, da so se uporabljale kot otroške stekleničke.

Prehranjevanje podmladka v pradavnini

Sicer so arheologi že v preteklosti našli druge, še starejše predmete, za katere so domnevali, da gre prav tako za otroške stekleničke, vendar te niso prinesle namigov, da bi lahko zares potrdili, kateremu namenu so služile.

Kot je še povedala Julie Dunne: "Šele v bronasti in železni dobi jih najdemo v otroških grobovih." Hkrati pa sledovi živalskega mleka prežvekovalca in nemara svinje kažejo na pomembno vlogo udomačenih živali za te skupnosti.

Trojica odkritih posod nudi "redek pogled na načine, kako so se družine v pradavnini skušale spoprijemati z izzivi prehranjevanja dojenčkov in njihovega odstavljanja v tej že tako ali tako tvegani fazi človekovega življenjskega cikla", po poročanju AFP-ja še piše v dotični študiji.