Najdišče je severno od perujske prestolnice. Foto: Programa Arqueologico Huanchaco

Arheologi so se izkopavanj na lokaciji obsežnega, žrtvovanju namenjenega kraja v Huanchacu, obmorskem turističnem mestu severno od prestolnice Lima, lotili že lani.

Otroci, stari od štiri do 14 let

"Gre za največje področje, kjer so bili najdeni ostanki žrtvovanih otrok," je v torek za francosko tiskovno agencijo AFP povedal glavni arheolog Feren Castillo. Po njegovih besedah so bili otroci, stari od štiri do 14 let, žrtvovani v obredu, s katerim so počastili bogove kulture Chimu.

"Bili so žrtvovani, da bi pomirili pojav el nino," je dejal glavni arheolog in dodal, da posmrtni ostanki kažejo znake, da so bili otroci ubiti med mokrim vremenom. (El nino je poimenovanje za južno oscilacijo, ki je globalno razširjen pojav na stičišču zraka in morja.) Dodal je, da bodo morda odkrili še več trupel.

Foto: Programa Arqueologico Huanchaco

Obredno rezilo civilizacije Chimu. Foto: Wikipedia

"Kjer koli koplješ, najdeš še enega."

"Naravnost neobvladljivo, ta zadeva z otroki. Kjer koli koplješ, najdeš še enega," je še dejal Castillo. Posmrtni ostanki otrok so bili odkriti v takih položajih, da so bili obrnjeni proti morju. Nekatera izmed trupel so še imela kožo in lase.

V kraju Huanchaco se je opravljalo mnogo žrtvovanj otrok v času kulture Chimu, ki je bila na vrhuncu med letoma 1200 in 1400. Sicer pa je bila ta kultura znana po čaščenju Lune, za katero so verjeli, da je močnejša od Sonca, ki so ga častili Inki. Darovanje in žrtvovanje sta igrala pomembno vlogo pri njihovih verskih obredih.

Lani odkrili tudi ostanke 200 žrtvovanih lam

Perujski arheologi so na več otroških trupel naleteli že junija lani na lokaciji izkopavanj v mestni soseski Pampa la Cruz, kjer so odkrili 56 okostij. Soseska je v bližini Huanchaquitoja, kjer pa so aprila lani našli posmrtne ostanke 140 žrtvovanih otrok in 200 lam.

Civilizacija Chimu je bila razširjena ob perujski obali do Ekvadorja, vendar je leta 1475 izginila, potem ko si jo je podredilo inkovsko cesarstvo, ki mu je vladal Tupac Inca Yupanqui.