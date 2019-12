Foto: Radio Koper/ekoper

Več ustanov začenja petletni projekt Koper-Capodistria 1500, s katerim bodo pospremili 1.500. obletnico posvetitve škofa Nazarija in s tem nastanka srednjeveškega Kopra leta 524. Praznovanje bo namenjeno spominjanju začetkov tega obalnega mesta, bogate zgodovine, z vrsto dejavnosti pa želijo sodelujoči partnerji doseči tudi večjo prepoznavnost Kopra kot kulturne in turistične destinacije.

Direktor Pokrajinskega muzeja Koper Luka Juri je na predstavitvi programa dejal, da bodo leta 2024 praznovali 1500. obletnico posvetitve Nazarija iz Boršta za koprskega škofa, kar ima tudi civilni in civilizacijski pomen, saj je bil tedaj obstoj krščanskih ustanov tesno povezan z obstojem mest. Z drugimi besedami, letnico 524 povezujejo z nastankom Kopra, "kot ga poznamo danes", torej ene najstarejših stalno naseljenih mest na Slovenskem.

Sam projekt je zasnovan medinstitucionalno in sledi konceptu nedavnega projekta Carpaccio 500. Foto: Pokrajinski muzej Koper

Pred leti so v Kopru praznovali 500-letnico, odkar je Vittore Carpaccio naslikal eno svojih mojstrovin. Foto: MMC RTV SLO

Projekt so zastavili medinstitucionalno. Sledi konceptu nedavnega projekta Carpaccio 500, vendar je to pot zastavljen bistveno širše in bolj ambiciozno. Nosilec projekta in glavni financer je Mestna občina Koper, poleg pokrajinskega muzeja pa bodo v njem sodelovali še Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, italijansko središče Carlo Combi, koprska škofija in župnija, Pokrajinski arhiv Koper, Gledališče Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, ZRS Koper, Primorska gospodarska zbornica, Občina Ankaran in ministrstvo za kulturo.

Praznovanje bo potekalo pet let – 1.500. obletnico Kopra bodo predstavili kronološko, in sicer od sodobnosti v preteklost. Tako bo od konca letošnjega leta do konca 2020 osrednja tema predstavitev obdobja od leta 1945 dalje. Projekt bodo začeli v torek v muzejski galeriji na Kidričevi z odprtjem razstave o pomembnih osebnostih, ki so zaznamovale Koper od leta 1945 dalje.

Za vse dejavnosti še nimajo pripravljenih proračunov in niti konkretnih načrtov, priznava Juri, zato ni nujno, da bodo vse izvedli v celoti.

Med pomembnejšimi dejavnostmi je direktor pokrajinskega muzeja sicer navedel postavitev 300 let starih Callidovih orgel v cerkvi sv. Basa, izdelavo konservatorskega načrta za obnovo krstilnice sv. Elija, ureditev kopije leva sv. Marka, ki je bil nekoč na pročelju koprske Armerije, in njegovo postavitev na mesto originala. Načrtujejo tudi kostumsko uprizoritev ustoličenja koprskega podestata Sebastiana Contarinija, postavitev razstavnih tabel o obrambnih pročeljih Kopra, izdelavo zemljevida koprskih podzemnih rovov in vzpostavitev možnosti obiska katerega od njih.

V sklopu projekta Carpaccio 500 so restavrirali slike Vittoreja in Benedetta Carpaccia. Foto: ZVKDS

Partnerji v projektu želijo izvesti še dvig in restavriranje oz. zamenjavo nagrobnih kamnov, ki so posejani med tlakovci na Titovem trgu, pripravljajo tudi pregledno razstavo o renesančni likovni dediščini Kopra.