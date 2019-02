Društvo hrvaških filmskih režiserjev želi z bojkotom spodbuditi reševanje javnega medijskega servisa. Foto: BoBo

HRT se ne obnaša kot javni servis, javno medijsko hišo pa je nujno treba vrniti v zakonske okvire, opozarjajo hrvaški režiserji.

Potem ko je odnose in sodelovanje s hrvaško televizijo prekinilo 30 nevladnih organizacij, so to zdaj storili še v DHFR-ju, z bojkotom pa želijo o "spodbuditi reševanje javnega medijskega servisa", beremo na njihovi spletni strani.

HRT je po podatkih hrvaškega novinarskega društva doslej vložila najmanj 36 tožb zaradi prispevkov, v katerih je bila tarča kritik zaradi poslovanja in programa. Foto: Reuters

"HRT sistematično zmanjšuje položaj režiserk in režiserjev, krši avtorske pravice, ne spoštuje kvot neodvisne produkcije, ne proizvaja vsebin za otroke in mladino, s čimer povzroča nepopisno škodo avdiovizualni industriji in hrvaški kulturi v celoti," so zapisali v sporočilu, ki ga je podpisal predsednik DHFR-ja Antonio Nuić.

Iz društva so sporočili, da se do 2. marca, ko je napovedan protest novinarjev, ne bodo udeleževali oddaj na HRT-ju. Kot pravijo, med dvodnevno mednarodno konferenco o ženskah v filmski industriji, ki se je začela danes v Zagrebu, ne bodo dajali izjav za nacionalno televizijo in radio. Napovedali so, da bo konferenco mogoče spremljati v drugih hrvaških medijih.

Po podatkih hrvaškega novinarskega društva (HND) je HRT doslej vložil najmanj 36 tožb zaradi prispevkov, v katerih je bil tarča kritik zaradi poslovanja in programa. Vrednost odškodnine vseh tožb HRT-ja proti medijem in novinarjem je ocenjena na 2,3 milijona kun (okoli 310.000 evrov).

Hrvaško novinarsko društvo je ena od številnih organizacij, ki so pozvale k bojkotu HRT-ja do 2. marca, ko je napovedan protest novinarjev pod naslovom Novinarstva ne damo.