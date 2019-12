Na ta veseli dan kulture se bodo po vsej Sloveniji zvrstili razstave, predstave, vodenja, delavnice in druge prireditve. V Atriju ZRC-ja bodo denimo predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran.

Na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije nagrajena predstava Besede iz hiše Karlstein je nastala po pesniški zbirki Berte Bojetu. Po predstavi, ki jo bodo ob 18.00 uprizorili v Lutkovnem gledališču Maribor, bo sledil pogovor z ustvarjalci. Foto: LGM

Po vsej državi se bo zvrstilo več kot 300 brezplačnih dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam. Dogodki s podrobnimi opisi so zbrani na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in omogočajo razvrstitev glede na regijo, starostno skupino, zvrst in druge karakteristike, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Iskalnik med dogodki in prireditvami Tega veselega dneva kulture boste našli tukaj.

V Ljubljani si bo med drugim mogoče ogledati stalne in občasne razstave v vseh nacionalnih in pooblaščenih muzejih, galerijah ter drugih javnih zavodih, organizirani bodo tudi vodeni ogledi. Različne dejavnosti pripravljajo na Ljubljanskem gradu, v Narodni in univerzitetni knjižnici, Gledališkem muzeju Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi), Mestni knjižnici Ljubljana ter v Cankarjevem domu.

V Slovenskem šolskem muzeju bodo ob 18.00 organizirali učno uro lepopisa, ki bo učence seznanila s pomenom in vlogo lepega pisanja. Foto: Urška Boljkovac

V Slovenskem šolskem muzeju bodo učne ure lepopisa, v SNG-ju Drama, Mestnem gledališču ljubljanskem in Slovenskem mladinskem gledališču pa brezplačne predstave. V Slovenski kinoteki bo potekal mednarodni festival animiranega filma Animateka, v sklopu Festivala Ljubljana pa bo na sporedu božični koncert učencev glasbene šole Franca Šturma.

Program za najmlajše pripravljajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Muzeju novejše zgodovine Slovenije ter gledališkem in šolskem muzeju.

Podobno bo tudi v Mariboru in drugje po državi. V Ljubljani bodo na dan odprtih vrat slovenske kulture predstavili še novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran.