Tako je za Televizijo Slovenija na mednarodnem srečanju dejala direktorica Foruma slovanskih kultur Andreja Rihter.

Foto: RTV Slovenija/Saša Šavel Burkart

Tudi to nekaj pomeni, da uspe slovenski mednarodni ustanovi pripeljati 40 strokovnjakov iz 12 držav, to ni mala reč. Tu smo zelo vidni in prepoznavni, še dodaja. Bistveno pa je, da je to prostor, kjer se srečujejo ljudje, posamezniki in sklepajo nove projekte in sodelovanja za prihodnost, sklene Andreja Rihter.

Po njenih besedah je 8. forum v Sankt Peterburgu s 35.000 strokovnjaki s področja kulture, znanosti in ekonomije, z 69 delegacijami z vsega sveta, eden največjih tovrstnih dogodkov na svetu. Tema letošnjega kulturnega foruma je Kulturni kodi v globaliziranem svetu.

Forum slovanskih kultur je gost posebnega programa srečanja, Rihterjeva pa je bila ena izmed govornic ob odprtju uradnega dela festivala. Forum slovanskih kultur podpisuje tam tudi memorandum z državno knjižnico iz Moskve, s katerim bodo po besedah Rihterjeve zbirko slovanskih romanov približali ruskemu bralstvu. "Tu je več kot 1.000 knjižnic. Rusija je velika država in želimo, da Ruski narod, ki zelo rad bere, poleg ruskega jezika spozna še avtorje drugih slovanskih jezikov." Poseben memorandum podpisujejo tudi z Državnim muzejem glasbe, kar je pomemben način sodelovanja glede na neverjetno glasbeno tradicijo posameznih članic Foruma in ob hkratnem manku glasbi posvečenih muzejev, in pa memorandum z republiko Komi.

Dogodka se je udeležil tudi minister za kulturo Zoran Poznič. V slovenski delegaciji sta še Jani Virk, pisatelj in urednik igranega programa RTV Slovenija, in Saša Šavel Burkart, ki se bo jutri udeležila panela o tem, kateri vidiki ruske kulture zanimajo tuje medije.

Andreja Rihter je že podpisala memorandum o sodelovanju z rusko drzavno knjižnico, sledi podpis z državnim glasbenim muzejem iz Moskve. Foto: RTV Slovenija/Saša Šavel Burkart

Poznič se je v četrtek udeležil sprejema za tuje ministrske delegacije in se pri ruskem ministru za kulturo Vladimirju Rostislavoviču Medinskemu zavzel za večje sodelovanje med državama. Kot so sporočili z ministrstva, se je Poznič na dvosmernem srečanju z ruskim kolegom zavzel za še bolj poglobljeno sodelovanje, bolj intenzivne stike in še več gostovanj umetnic in umetnikov ter javnih zavodov s področja kulture med obema državama.

Na srečanju z Medinskim je med drugim poudaril kulturalizacijo vesolja, uspešno gostovanje baletnikov SNG-ja Maribor v Bolšoj teatru, možnosti izmenjav med slovenskimi muzeji in galerijami z Ermitažem ter tudi prizadevanja slovenskega ministrstva za kulturo v zvezi z virtualizacijo prezentacije kulturne dediščine in digitalizacije. Medinski je Pozniča povabil na še eno ministrsko srečanje, ki bo v soboto.

Danes je na sporedu delovni sestanek z ministrom Republike Srbije Vladanom Vukosavljevićem in srbsko delegacijo, da bi se pogovorili o nadaljevanju priprav skupne razstave Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Črne gore v spominskem muzeju Auschwitz-Birkenauu.

Ministrstvi Slovenije in Srbije sta se skupaj zavzeli za čimprejšnjo rešitev odprtih vprašanj v zvezi z obnovo in postavitvijo skupne razstave v Paviljonu 17. Prej omenjene države pa obe ministrstvi skupaj pozivata k aktivnejšemu pristopu za realizacijo projekta. Popoldne bo Poznič sodeloval na okrogli mizi o evropskih javnih radiotelevizijah, zvečer pa se bo v Marijinskem gledališču udeležil slovenskega odprtja 8. mednarodnega kulturnega foruma.

Mednarodni forum sicer poteka po vsem mestu, osrednje prizorišče pa je stavba t. i. generalne skupščine v okviru Ermitaža. Svečano odprtje se bo odvilo v slovitem Marijinem gledališču ob zaključku gledališke olimpijade. Zbrane naj bi nagovoril tudi predsednik Vladimir Putin.

V okviru festivala ima forum slovanskih kultur, ki povezuje 13 držav, številne dogodke. V Muzeju politične zgodovine Rusije so podelili nagrado živa za najboljši slovanski muzej ter odprli razstavo in branje mednarodnega literarnega projekta 100 slovanskih romanov.

Sicer pa sta v slovenski delegaciji tudi podžupan Ljubljane Janez Koželj in direktorica JAK-a Renata Zamida. Srce dogodka so številne okrogle mize, ki se jih udeležujejo direktorji kulturnih ustanov, ustvarjalci in novinarji z vsega sveta. Letošnji festival je med drugim v znamenju džeza, novih tehnologij v umetnosti, sodobnega gledališča in ruske kinematografije.