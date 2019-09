Po Evropi se tudi letos vrstijo številni dogodki, v Ljubljani potekajo pod okriljem predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Evropska unija ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Foto: BoBo

Cilj evropskega dneva jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, je med drugim spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe, lahko preberemo na spletni strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi. Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike in na pomen varovanja ogroženih jezikov.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. Foto: Reuters

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in druge ustanove tudi ob letošnjem evropskem dnevu jezikov pripravljajo številne dogodke, ki potekajo na različnih lokacijah in so v prvi vrsti namenjeni mladim in učiteljem tujih jezikov.

"Praznujete" lahko še jutri

Osrednja prireditev je bila v sredo v Hiši EU. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo so predstavili najboljše jezikovne projekte v šolah ter jim podelili priznanja, v drugem delu pa je zavod Cmepius predstavil možnosti podpore za jezike iz programov EU ter podelil evropsko jezikovno priznanje. Gre za priznanje, uvedeno na pobudo Evropske komisije, aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov.

V okviru Festivala jezikov bodo v petek v Kinu Bežigrad z zavodom Etnika pripravili prireditve s plesom, pesmimi in igricami v tujih jezikih za osnovnošolce, danes pa so že zjutraj ponudili polurne jezikovne delavnice za vrtce in mlajše otroke.