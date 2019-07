Marca letos je ameriško farmacevtsko podjetje družine Sackler Purdue Pharma, ki izdeluje OxyContin, privolilo v poravnavo v vrednosti 270 milijonov dolarjev (dobrih 250 milijonov evrov) v povezavi s tožbo zaradi množice smrti, za katere je kriv ta opioidni analgetik. Sicer pa si je Purdue Pharma prav zaradi OxyContina nakopala že okoli 2.000 tožb.

Za zdaj prekrito z maskirnim trakom

Kot danes poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v muzeju Louvre v sredo z maskirnim trakom prekrili ploščice, na katerih je navedeno družinsko ime Sackler in se nahajajo na stenah zdaj že nekdanjega t.i. Sacklerjevega krila orientalskih starin, v katerem so postavljeni na ogled artefakti iz zgodovine Bližnjega vzhoda. Krilo so tako poimenovali leta 1996, ko je družina Louvru namenila 3,6 milijona dolarjev težko donacijo.

Direktor Louvra Jean-Luc Martinez je že v torek za televizijo RTL povedal, da sobe ne nosijo več tega imena, saj pri njih velja, da tovrsten poklon traja največ 20 let po donaciji. Kar bi pravzaprav pomenilo, da se ti prostori že nekaj let ne bi rabili več imenovati po Sacklerjih. Sicer pa tiskovni predstavnik Louvra dan kasneje ni želel odgovoriti na vprašanje, zakaj ime ni bilo odstranjeno pred tremi leti, kakor tudi ni mogel povedati, kdaj natanko so ime prekrili z maskirnimi trakovi.

Ameriška skupina PAIN (Prescription Addiction Intervention Now), ki jo podpira ameriška fotografinja Nancy Goldin (v sredini na posnetku protestnikov pred Louvrom), sicer tudi sama nekdanja odvisnica od opioidov, je tista, ki je pozvala Louvre, naj preimenuje to muzejsko krilo.

Kritike na račun sprejemanja donacij

Louvre je bil zadnji v nizu muzejev, ki se soočajo s kritikami zaradi povezav z družino Sackler. V zadnjih mesecih so galerije, vključno z newyorškima Guggenheimovim in Metropolitanskim muzejem ter londonsko Tate in Nacionalno galerijo portretov, zatrdile, da bodo prenehale sprejemati donacije te družine. Vendar pa bi naj bil Louvre prvi, ki je dejansko odstranil ime Sackler. To potezo je pozdravil tudi predstavnik skupine PAIN, ob tem pa je omenil, da ga muzej ni želel tega zares razglašati.

OxyContin. Foto: Reuters

Družina Sackler je težka več milijard dolarjev. Theresa Sackler je vdova Mortimerja Sacklerja, ki je bil skupaj s prav tako že pokojnim bratom Raymondom na čelu družbe, ko je ta v letu 1995 lansirala OxyContin. Njun tretji brat Arthur, ki je umrl leta 1987, ter njegova vdova Jillian in njuni potomci niso imeli nobenih koristi od prodaje OxyContina, tako da potomci niso bili deležni tožb, povezanih s tem opioidom.

Sicer pa je leta 2017 v ZDA umrlo 47.000 ljudi zaradi prevelikega odmerka opioidov, vključno z zdravili na recept, heroinom in fentanilom. Obstaja na stotine tožb v različnih ameriških državah proti Purdueju in družini Sackler, pri čemer se jih obtožuje, da so zavajali ameriško javnost, da je ta verjela, da so opioidi povsem varni za uporabo na dolgi rok. Izdelovalca OxyContina so tako obtožil agresivnega trženja opioidnega analgetika in podžiganja opioidne epidemije.

ZDA nikakor niso osamljen primer

Vendar skrbi glede tega zdravila niso omejene zgolj na ZDA. V preteklem mesecu je okoli 100 francoskih zdravnikov opozorilo, da se "12 milijonov ljudi v Franciji, ki jemljejo opioide", ni seznanilo o možnostih zasvojenosti in tveganja prevelikega odmerka, še piše AFP.