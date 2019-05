V Oklahomi je leta 2017 zaradi uživanja zakonitih opioidov na recept umrlo 277 ljudi. Foto: AP

Gre za začetek prvega sodnega procesa proti proizvajalcem opioidov v času t. i. opioidne krize. Zaradi predoziranja s sredstvi za lajšanje bolečin po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni dnevno v povprečju umre kar 130 Američanov.

Skupno proizvajalce opioidov v ZDA čaka 2.000 tožb – med tožniki pa je 40 zveznih držav, več mest, okrožij in drugih organizacij.

V Oklahomi je pravosodni minister Mike Hunter začel preganjati farmacevtska podjetja pred skoraj dvema letoma. Podjetje Purdue Pharma, ki proizvaja razvpiti OxyContin, se je z njim poravnalo za 270 milijonov dolarjev, podjetje Teva pa za 85 milijonov dolarjev, kar je seveda povzročilo kritike o prenizki kazni.

Na sodišču je ostal Johnson&Johnson s svojimi hčerinskimi družbami, ki med drugim proizvaja obliže s fentanilom za blaženje hudih bolečin. Tožniki podjetje obtožujejo, da zavajajoče označuje zdravila proti bolečinam in ne omenja možnosti odvisnosti.

Johnson&Johnson zanika odgovornost in trdi, da odgovorno označuje svoje izdelke. Proizvajalci pa tudi sicer trdijo, da niso odgovorni za zlorabo opioidov in da oglašujejo zakonite proizvode v korist trpečim, ki imajo dovoljenje Zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA) za uživanje.

Številne smrtne žrtve zaradi predoziranja z opioidi

Samo leta 2017 je po vseh ZDA zaradi predoziranja umrlo 70.200 ljudi. 68 odstotkov izmed njih je zauživalo zdravniško predpisana ali nezakonita sredstva za lajšanje bolečin, navaja BBC.

V Oklahomi je leta 2017 zaradi uživanja zakonitih opioidov na recept umrlo 277 ljudi, kar pomeni 20,1 človeka na 100.000 prebivalcev. Vseh smrtnih primerov zaradi opioidov je bilo 743, kar vključuje tudi primere smrti zaradi zlorabe heroina in drugih mamil, ki so prepovedana. Najhuje v ZDA je v Zahodni Virginiji, kjer je predlani zaradi nezakonitih opioidov na 100.000 prebivalcev umrl 57,8 človeka.