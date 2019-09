Maja Haderlap od leta 2008 deluje kot svobodna pisateljica v Celovcu. Foto: BoBo

Širok spekter umetniškega ustvarjanja v Avstriji

"Letošnji nagrajenke in nagrajenci opozarjajo na širok spekter umetniškega ustvarjanja v Avstriji: umetnost, ki je pritegnila tudi mednarodno pozornost in ki je pogosto kažipot," je zapisal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, ki je pristojen tudi za EU, umetnost, kulturo in medije. "Naloga države je, da podpira te inovativne smernice. Avstrijska umetnost namreč pomembno prispeva k mednarodnemu diskurzu in poudarja odločilen element sodobnega umetniškega ustvarjanja – da družbi nastavlja ogledalo in spodbuja k razmisleku," je po pisanju spletnega portala volksgruppen.orf.at še dodal avstrijski zunanji minister.

Kulturna scena, ki žari daleč prek svojih meja

Kot je ob odločitvi strokovne žirije izjavil koroški deželni glavar Peter Kaiser, pristojni referent za kulturo, koroška kulturna in umetniška scena žari daleč prek koroških meja. V sporočilu za javnost je zapisal, da je Maja Haderlap s svojim literarnim delom mnogo premaknila v glavah sodeželanov. Poudaril je, da je njen angažma kot avtorice vreden velikega spoštovanja.

Slovenska odrska priredba Angela pozabe je krstno uprizoritev doživela leta 2014. Foto: SNG Drama Ljubljana

Leta 1961 rojena Maja Haderlap je po doktoratu iz teatrologije poldrugo desetletje dramaturško vodila celovško Mestno gledališče in predavala na tamkajšnji univerzi. Več let je tudi sourejala slovensko literarno revijo Mladje. Od leta 2008 deluje kot svobodna pisateljica v Celovcu. Doslej je izdala pesniške zbirke: Žalik pesmi (1983), Bajalice (1987), obsežen izbor Pesmi – Gedichte – Poems (1998), v katerem se prvič pojavijo tudi pesmi, ki jih je napisala v nemščini, ter zbirko langer transit (2014) v nemškem jeziku, ki je izšla tudi v slovenskem prevodu (Dolgo prehajanje, 2016).

Večkrat ovenčani Angel pozabe

Roman Engel des Vergessens iz leta 2011 (leta 2013 je izšel v slovenskem prevodu kot Angel pozabe) ji je prinesel več pomembnih literarnih nagrad, med njimi eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemškem govornem prostoru, nagrado Ingeborg Bachmann.

Haderlapova piše tudi eseje, radijske igre, dramske priredbe in operna besedila. Pripravila je dramsko priredbo romana Engel des Vergessens za dunajski Akademietheater, ki je krstno uprizoritev doživela 8. septembra 2015. Slovenska odrska priredba Igorja Pisona je doživela krstno uprizoritev 14. marca 2014 v SNG Drama Ljubljana. Maja Haderlap je bila tudi za nekatera druga dela ovenčana z več pomembnimi nagradami.

V Slovensko prosvetno društvo Rož so povezani gledališka skupina, mladinska gledališka skupina, otroški zbor in ženski zbor. Foto: roz.si

Društvo, ki je zaživelo leta 1902

Slovensko prosvetno društvo Rož je bilo ustanovljeno leta 1902 ter združuje gledališko skupino Trotamora, mladinsko gledališko skupino Teatr zora, otroški zbor Rožce in ženski zbor Rož. Po besedah deželnega glavarja si je to društvo nagrado za umetnost več kot zaslužilo, saj se v njihovih umetniških projektih prepletajo najbolj žlahtne strani obeh kultur v deželi.

Odlikovanja, vredna po 15.000 evrov, bodo podelili 25. novembra v uradu zveznega kanclerja na Dunaju.