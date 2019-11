Kontroverznemu avstrijskemu književniku Petru Handkeju bodo Nobelovo nagrado podelili 10. decembra. Foto: Reuters

Festival bo namreč julija in avgusta prihodnje leto praznoval svojo 100-letnico. Med vrhunci, s katerimi bodo zaznamovali ta jubilej, organizatorji napovedujejo dela najbolj slavnega avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Ob teh pa izpostavljajo še delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za literaturo Petra Handkeja, na katerega pa zaradi njegovih prosrbskih stališč med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega voditelja Slobodana Miloševića letijo kritike z mnogih strani.

Vprašanje protesta in spremembe

Leta 1756 v Salzburgu rojeni Mozart bo zastopan z operama Don Juan in Čarobna piščal ter številnimi koncerti. 76-letni koroški Avstrijec Handke, čigar mati je bila koroška Slovenka, pa bo prispeval novo igro o mladeniču, ki se je leta 2003 v Pragi žrtvoval z nasprotovanjem političnemu, družbenemu in okoljskemu dogajanju.

Protest in sprememba pa ne bosta le v središču Handkejeve igre, ampak tudi v dveh opernih produkcijah, ki jih bodo prav tako uprizorili prihodnje poletje. To sta Boris Godunov ruskega skladatelja Modesta Musorskega in Intolleranza 1960 italijanskega komponista Luigija Nona.

Izvor v povojnem utopičnem pogledu na svet

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA še dejal direktor festivala Markus Hinterhäuser, se je festival leta 1920 začel ne le kot kulturni projekt, ampak tudi kot politični dogodek, ki bi razvil nov, utopičen pogled na svet po prvi svetovni vojni. Miroljubne korenine festivala bo podčrtal mladi litovski dirigent Mirga Grazinyte-Tyla, ki bo vodil izvedbo Vojnega rekviema Benjamina Brittna.

Direktor salzburškega festivala Markus Hinterhäuser. Foto: EPA

Glede na napoved bodo na programu jubilejne sezone tudi grški maestro Teodor Currentzis, ki bo dirigiral Don Juanu, ruska sopranistka Anna Netrebko, ki bo pela naslovno vlogo v Puccinijevi Tosci, in ameriški režiser Robert Wilson, ki bo postavil Händlov oratorij Mesija.

Salzburg velja za enega najbolj pomembnih krajev predstavljanja klasične glasbe na svetu, ki se postavlja ob bok festivalom v Bayreuthu v Nemčiji, Glyndebournu v Veliki Britaniji in Aix-en-Provenceu v Franciji.