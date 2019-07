TIC Topla, je ob sotočju potoka Topla in reke Meže, so uredili v sklopu Geoparka Karavanke in je od Črne oddaljen približno tri kilometre. Foto: Boris Keber

Tam bodo lahko ustvarjali v mirnem okolju, nedaleč stran od Črne. Po napovedih županje Romane Lesjak bi prve goste enomesečne rezidence lahko sprejeli že to jesen.

Največ mesec dni umetniškega rezidiranja

V Črni so sprva načrtovali, da bodo uredili pisateljsko rezidenco, po razmisleku pa so se odločili, da svoje ponudbe ne bodo omejevali le na literarno ustvarjanje, temveč bodo prostore ponudili umetnikom na različnih področjih. Ti bodo lahko, tudi skupaj z morebitno družino, v Topli bivali največ mesec dni, izjemoma tudi več.

"Mi bi radi, da k nam pride čim več ljudi, zato bodo to omogočali tudi pogoji v razpisu, ki bo objavljen v drugi polovici avgusta," je povedala županja.

TIC Topla, ki je ob sotočju potoka Topla in reke Meže, so uredili v sklopu Geoparka Karavanke in je od Črne oddaljen okoli tri kilometre. Umetnikom bodo prostori na voljo v vseh letnih časih.