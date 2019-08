Catherine Deneuve, Hirokazu Koreeda in Juliette Binoche na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala. Foto: EPA

Otvoritveni film letošnjega festivala Resnica (La Vérité) je namreč prvi mednarodni projekt priznanega japonskega režiserja in pripoveduje zgodbo o sloviti francoski igralki Fabienne (Catherine Deneuve), ki jo ob izidu avtobiografske knjige obišče hčerka Lumir (Juliette Binoche) s svojo družino. Ko se izkaže, da je igralka v knjigi močno olepšala dogodke iz resničnega življenja, se v njun odnos prikrade vprašanje, kaj je v njem sploh resnica in kaj potvorjena fikcija.

Film Resnica je s tem tudi uradno odprl izjemno kakovostno 76. edicijo Mostre. Foto: EPA

Film sprva zamišljen kot gledališka igra

Ker se film odvija tako v francoskem kot angleškem jeziku, režiser pa je Japonec, ki ne govori nobenega od obeh jezikov, se je morala igralska ekipa z njim sporazumevati s prevajalcem. Deneuvova vseeno meni, da je bil to na neki način blagoslov. "To je bila unikatna in kompleksna izkušnja. Pogovarjati sem se morala z enim človekom in hkrati poslušati drugega, a sčasoma sem že po izrazu na njegovem obrazu vedela, kaj zahteva od mene," je povedala 75-letna igralka.

Film Resnica je dejansko velik korak v karieri Hirokazuja Koreede, lanskega dobitnika zlate palme za film Tatiči. Čeprav se na prvi pogled zdi, da mu je prav uspeh na festivalu v Cannesu odprl vrata v mednarodne vode, pa je režiser tokrat razkril, da ima projekt veliko globlje korenine. Nastajati je namreč začel že leta 2003, in sicer kot gledališka igra. Okoli leta 2011 je Koreedi postalo jasno, da bo glavni vlogi ponudil Deneuvovi in Juliette Binoche. "Zamislil sem si, da bi bil film videti, kot da je posnet po kakšni gledališki igri v Franciji, zato sem potreboval igralki, ki poosebljata zgodovino francoskega filma."

Sprva komedija, zdaj drama

Med prvimi projekcijami je film kar nekajkrat nasmejal občinstvo in ekipa je potrdila, da je Koreeda sprva želel posneti komedijo, a je film med snemanjem vendarle postal bolj drama z rahlimi komičnimi dotiki. "Režiser je hotel komedijo, a sem v zgodbi videla predvsem žensko, ki jo prizadene njena lastna mati. Na ta način sem jo tudi odigrala, z vso resnostjo, ki si jo je zaslužila. Pozneje se mi je zahvalil, da sem ji dodala več globine," je novinarjem zaupala Juliette Binoche.

S humorjem je še vedno obarvan predvsem lik Deneuvove, ki v filmu na neki način igra kar samo sebe oziroma vsaj karikirano različico sebe, saj mora njena družina prenašati njeno vzvišenost in samovšečnost. Vseeno je igralka zatrdila, da je ta podoba daleč od njenega resničnega jaza. "Moj lik je zelo drugačen od osebe, kakršna sem v resničnem življenju. Seveda v vsak lik vložiš nekaj sebe in tale ni izjema, a v jedru gre za igralko, ki je zelo daleč od mojega sveta in od mojega lastnega odnosa s hčerko." Deneuvova je pri tem merila na svoj odnos s Chiaro Mastroianni, hčerko iz zakona s preminulim igralcem Marcellom Mastroiannijem.

V filmu v stranski vlogi nastopi tudi Ethan Hawke, vendar ga tokrat v Benetkah ni bilo.

Film Resnica je s tem tudi uradno odprl izjemno kakovostno 76. edicijo Mostre, v kateri bo imel Koreeda hudo konkurenco na poti do prestižnih nagrad, ki jih bodo podelili naslednjo soboto.