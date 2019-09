Protagonistko Ano Jovanović (Judita Franković Brdar) spoznamo v trenutku, ko med vse pogostejšimi popadki pride v porodnišnico, kjer pa kmalu ugotovi, da uradno sploh ne obstaja. Foto: Slovenski filmski center

27. festival Raindance se je sklenil v nedeljo.

Scenarij, potem roman, in spet scenarij

Scenarij za film Izbrisana je Mazzini napisal po svoji istoimenski knjigi iz leta 2014, a je bila ta pravzaprav najprej scenarij. "Vse skupaj je po moje trajalo kakšnih deset let, ampak film je končno tukaj, tako da pozabimo zdaj na to," so Mazzinijeve besede povzeli v Gustav filmu, produkcijski hiši filma.

"To je zgodba, ki sem jo vedno želel povedati. Ko sem jo sestavljal, sem jo gledal kot film in zato napisal scenarij. Po nekaj letih je kazalo, da ga ne bo mogoče posneti, in sem pripoved spremenil v roman," je februarja pred slavnostno premiero v Cankarjevem domu povedal Mazzini.

V filmu zbranih veliko resničnih podrobnosti

V konkurenci za najboljši scenarij se je Mazzinijev film potegoval s še štirimi filmi, piše na uradni spletni strani festivala. V celovečercu sledimo zgodbi samske mame Ane, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 90. letih preteklega stoletja na upravnih enotah luknjali osebno izkaznico, so vsebino filma povzeli na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Kot je v intervjuju za MMC povedal Mazzini, je v filmu zbranih veliko resničnih podrobnosti. "Res je na primer, do so se neki 'domiselni' Slovenci spomnili, da lahko sosedu zamenjajo ključavnico in ga vržejo iz stanovanja, ker se ne bo mogel nikomur pritožiti. Res je, da so ženske prihajale rodit in so v porodnišnici ugotovili, da uradno ne obstajajo. Različni direktorji porodnišnic, ki niso vedeli drug za drugega, so prišli do iste rešitve: ženske so v evidenco vnesli kot 'turistke samoplačnice', one pa so morale poravnati dolg za tri- ali petdnevno oskrbo v bolnišnici," je povedal.

Protagonistko filma igra hrvaška igralka Judita Franković Brdar. Na 21. Festivalu slovenskega filma je dobila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, film je bil nagrajen še z vesnami za najboljšo izvirno glasbo (Jura Ferina, Pavao Miholjević, Vladimir Godar), za najboljšo scenografijo (Matjaž Pavlovec) in najboljšo kostumografijo (Sanja Džeba).

Film je mednarodno premiero doživel lani v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Black Nights v Talinu, na spored ga je uvrstila tudi televizijska mreža HBO.

Miha Mazzini je leta 2001 osvojl vesno za najboljši scenarij (podpisal je scenarij za film Sladke sanje). Foto: MMC RTV SLO

V njem igrajo še Maruša Majer, Marko Mandić, Sebastian Cavazza, Jernej Kogovšek, Jernej Šugman, Pia Zemljič, Brane Završan, Doroteja Nadrah, Izudin Bajrović, Silva Čušin, Gregor Zorc, Maja Gal Štromar, Neda R. Bric, Barbara Cerar, Nina Skrbinšek in Mojca Partljič.

Festival Raindance poteka od leta 1992

Filmski festival Raindance je namenjen pospeševanju in promociji neodvisnega filma po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1992, ponuja tudi tečaje filmskega usposabljanja in visokošolsko izobraževanje. Revija Variety je festival označila kot "enega od 50 nepogrešljivih filmskih festivalov na svetu".