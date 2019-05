Filmski teden Evrope, ki traja kar ves mesec

33 brezplačnih projekcij v 12 slovenskih mestih

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ogled bo tudi Bojevnica, med drugim zmagovalka 29. Liffa. Foto: Kinodvor

Celje, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana, Kranj, Novo mesto, Dolenjske Toplice, Izola, Slovenska Bistrica, Ptuj in Ravne na Koroškem so slovenski kraji, v katerih bo mogoče do 13. junija obiskati projekcije Filmskega tedna Evrope.