Prizor iz zmagovalnega filma Acid Rain. Foto: Animateka

Dogajanje filma Acid Rain (Kisli dež) je postavljeno na lokacijo nekje v vzhodni Evropi, kjer dekle pobegne iz depresivnega domačega kraja. Tako spozna Skinnyja, labilnega čudaka, ki živi v prikolici in se ukvarja z manj legalnimi posli. Pot ju vodi v vedno srhljivejše okoliščine ...

Avtor zmagovalnega filma Tomek Popakul. Foto: Animateka

Acid Rain je prepričljiva zgodba o duševni, čustveni in geografski izgubljenosti. Skozi oči mlade ženske gledamo bleščeč odsev sveta, ki se zdi skoraj fizično resničen. Povleče nas v strašljivo znano okolje, ki prikaže stvarnost in psiho neke generacije. Po zaslugi vseh teh vidikov je to edinstven, nepozaben film, je zapisala žirija.

Za veliko nagrado mednarodne žirije Animateke se potegujejo filmi iz vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa. Poleg žirije pa je film navdušil tudi občinstvo in tako odnesel domov obe nagradi.

Nagrada je vredna tisoč evrov, toliko kot nagrada občinstva DSAF, ki jo priskrbi Društvo slovenskega animiranega filma in za katero se prav tako potegujejo filmi vzhodno- in srednjeevropskega tekmovalnega programa.

Mladi evropski talent je Britanka Nelly Michenaud

Filmi iz tekmovalnega programa Mladi talenti Evrope se potegujejo za nagrado mladi talent. Podeljujeta jo Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in je prav tako vredna tisoč evrov. Letos jo je prejel britanski film Kmalu prispemo (Almost There) Nelly Michenaud (National Film & Television School).

Nelly Michenaud. Foto: Animateka

Med vsakdanjo – a zelo posebno – vožnjo z vlakom se vse prej kot naključna opazovalka na vse pretege trudi izogniti drugim potnikom, orjaški dojenček pobegne staršem, romantična ženska se zaplete v nesrečen odnos s kukavico in naiven fant spozna, da nekaterih težav ni mogoče rešiti s slikami samorogov, so o filmu zapisali pri Animateki.

Otroško žirijo navdušil film o svobodi in sočutju

"Zmagovalni film nam je všeč, ker ima dobro zgodbo in je tehnično dobro podkovan. Je malo žalosten in animacija je zelo zahtevna," pa je zapisala otroška žirija Slon, ki je nagrado namenila filmu Teofrastus Estonca Sergeia Kibusa (Nukufilm). Za nagrado prav tako v vrednosti tisoč evrov se potegujejo filmi iz Slonovega tekmovalnega programa.

Teofrastus je zgodba o svobodi in sočutju, postavljena v sovjetsko Estonijo 80. let, skozi oči mačka in v pripovedi njegovega lastnika. Maček Teofrastus kot brezdomec živi na železniški postaji. Nekoč mu družina, ki živi v bližnji podeželski hiši, ponudi dom. Toda sreča je kratkega daha: ko mačka nekoč odpeljejo v velemesto, se na ulicah izgubi.

Prizor iz filma Teofrastus. Foto: Animateka

Posebne omembe žirije posameznih članov

Nekatere stvaritve so si prislužile tudi posebne omembe posameznih članov žirije. Waltraud Grausgruber je izpostavila Letting go Cecile Brun, žirant Edmunds Jansons je opomnil na Don't Know What Thomasa Renoldnerja, žirantka Ana Nedeljković pa film Kids Michaela Freia.

Letos je bil v fokusu Baltik. Foto: Animateka

Posebna omemba žiranta Jonasa Odella gre tudi filmu A Cat Is Always Female Martine Meštrović in Tanje Vujasinović, žirantka Marie Paccou je opomnila na film Cosmonaut Kasparja Jancisa. Film Blieschow Christopha Sarowa pa si je prislužil posebno omembo študentske žirije.

V nedeljo še projekcije zmagovalnih filmov

Fokus letošnje 16. Animateke je bila bogata animirana ustvarjalnost Litve, Latvije in Estonije, poleg tekmovalnih programov kratkih filmov pa so gledalci lahko ujeli tudi animirane dokumentarce in televizijske serije, posebna programa za odrasle in mlade ter kar 12 celovečercev.

V nedeljo, 8. decembra, ob 21. uri si bo mogoče v Ljubljani in letos prvič hkrati še v Domžalah, Celju in Idriji, ogledati zmagovalne filme tokratne Animateke.