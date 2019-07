Filmski debi Julie Andrews je prišel leta 1964 v Mary Poppins, ki ji je hkrati prinesel oskarja, že naslednje leto pa je navdušila v muzikalu Moje pesmi, moje sanje in za vlogo dobila zlati globus. Foto: AP

Serija nastaja v avtorstvu Shonde Rhimes. Legendi ameriške zabavne industrije sta pred tem sodelovali pri filmu Princeskin dnevnik 2, za katerega je Rhimesova napisala scenarij.

Producentka in scenaristka Shonda Rhimes je v zgodovino televizije vpisana kot avtorica TV-uspešnic, kot so Talenti v belem, Škandal in Kako jo odnesti z umorom. Njena produkcijska hiša Shondaland je podpisala odmevno večletno pogodbo z Netfixom, in ravno Bridgerton bo prvi projekt, ki ga bo znotraj sodelovanja ustvarila.

Visoka družba v Londonu

Njena nova nadaljevanka nastaja po literarni predlogi serije osmih knjižnih uspešnic, zbranih pod imenom Bridgerton, priljubljene avtorice mnogih ljubezenskih romanov Julie Quinn. Zgodba sledi vplivni, tesno povezani družini, ki se giblje v visoki družbi londonskega predela Regency, poroča spletna publikacija Vulture.

Julie Andrews, ki ji je kraljica Elizabeta II. podelila damski naziv, bo iz ozadja opravljala dogajanje in tako v televizijskem svetu ustvarila še en "tračarski" glas, ki ga je na malih zaslonih doslej najbolj ikonično izvedla Kristen Bell, skrivnostna komentatorka iz serije Opravljivka.

Poleg zvezdnice kultnega muzikala Moje pesmi, moje sanje bosta v glavnih vlogah nastopila Rege-Jean Page kot Duke Simon Bassett in Phoebe Dynevor kot Daphne Bridgerton. Zasedbo bodo dopolnjevali še Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh in Polly Walker. Na Vulture so serijo napovedali kot serijo o privlačnih, bogatih ljudeh.

Sezono bo sestavljalo osem epizod, na spletni videoteki jo bodo svojim uporabnikom začeli prikazovati leta 2020.