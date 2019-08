Kamera - teče, zvok - teče. Muvit.

Strokovno žirijo bodo sestavljali Jan Cvitkovič, Eva Jesenovec in Rok Kajzer Nagode

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Lanski zmagovalci Muvita. Foto: Valter Leban

Že šestič bodo ekipe v okviru filmskega maratona MUVIT/6x60 bile bitko s časom in skušale v 60 urah napisati, posneti in zmontirati film, ki ne sme biti krajši od 6 in daljši od 8 minut. Prijave so za vse ljubitelje filma odprte do 9. avgusta.