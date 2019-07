Protagonistki filma Polsestra igrata Liza Marijina in Urša Menart. Foto: Urša Premik

Ne enem najstarejših in najpomembnejših evropskih filmskih festivalov vsako leto prikažejo okoli 200 filmov.

O odtujenih polsestrah iz Izole

Kozole je leta 2016 na festivalu v Karlovih Varih že osvojil nagrado za najboljšo režijo za film Nočno življenje. Tokrat je v glavnem tekmovalnem programu s filmom o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. V glavnih vlogah sta zaigrali Liza Marijina in Urša Menart – ta skupaj s Kozoletom in Ognjenom Sviličićem podpisuje tudi scenarij.

"To je film o dveh ženskah, ki ne želita imeti nič skupnega in negirata vsako podobnost, vendar na koncu najdeta to, kar najbolj zanikata," polsestri opisuje režiser.

Za kristalni globus se s svojimi filmi potegujejo še kitajski režiser Zhai Yixiang, v Kambodži rojeni britanski scenarist in režiser Hong Khaou, Nemec Jan Ole Gerster, filipinska režiserka Dwein Baltazar, španski režiser Jonas Trueba, ameriška režiserka Martha Stephens, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Petar Valchanov, slovaški režiser Marko Škop, belgijski režiser Tim Mielants, čilski režiser Felipe Rios in turški režiser Kivanc Sezer.

Za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji je letos festival kristalni globus namenil ameriškima igralkama Julianne Moore in Patricii Clarkson.

Retrospektivo so posvetili egiptovskemu režiserju Youssefu Chahineju (1926–2008). Prikazali so enajst njegovih restavriranih filmov, od zgodnjih manj znanih del do uveljavljenih klasik.