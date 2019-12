Nahtigal priznava, da je bila zanj močan navdih Kitajska četrt, v kateri je Roman Polanski odpletal zapleteno mrežo družinskih skrivnosti in korupcije. Foto: Kolosej

V Cankarjevem domu bo danes premiera novega slovenskega filma Korporacija, ki v ospredje postavlja preiskavo sporne gradnje stavbnega kompleksa in koruptivna dejanja vpletenih. V drami režiserja Mateja Nahtigala so nastopili znani slovenski igralci, med njimi Primož Vrhovec in Jana Zupančič, ki je bila za vlogo tudi nagrajena na letošnjem Festivalu slovenskega filma.

Slavnostna premiera celovečerca bo v Linhartovi dvorani CD v sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga v sodelovanju s CD organizira Slovenski filmski center (SFC), ki je bil sofinancer filma, so sporočili s SFC.

Nahtigal ga je režiral po scenariju pisatelja, avtorja besedil in vokalista glasbene skupine Res Nullius Zorana Benčiča, s katerim je sodeloval že pri prvencu Psi brezčasja, ki je leta 2015 na 18. Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado mednarodnih filmskih kritikov Fipresci.

Psi brezčasja so bili na neki način metanoirovski film: tudi liki sami so se zavedali, da so del noirovskega filma. Tokrat sem se hotel odmakniti v smer zgodbe, ki bi se lahko odvijala kjer koli, a je še vedno videna skozi prizmo noira – ne sicer klasičnega noira štiridesetih in petdesetih let, pač pa tistega, ki se je razvil v sedemdesetih. Matej Nahtigal

"Nobenega pritiska ne čutim"

Režiser, ki je moral Pse brezčasja posneti tako rekoč gverilsko, je pri drugem pa je že razpolagal s sredstvi Slovenskega filmskega centra. Kot samouk v slovenski filmski srenji se ne obremenjuje s kakim občutkom nepripadnosti ali izključenosti, je iskreno povedal septembra, na predpremieri v Portorožu. "Iskreno povedano: nobenega pritiska ne čutim. Čisto mogoče pa je, da je to posledica moje mizantropije oz. tega, da sem nesocializiran. Svojo pot grem in to je to.“

Leon Gall (Primož Vrhovec) je policijski inšpektor v poznih 30. letih. Včasih deluje na robu legalnosti, vendar ni koruptiven. V četrti, kjer je odraščal s svojo pokojno materjo, narkomanko, Korporacija Rihter želi začeti gradnjo največjega stavbnega kompleksa v zgodovini mesta. Leon prek svoje punce, luksuzne prostitutke Veronike Gril (Pia Zemljič), ki ima med strankami pomembnega politika in enega izmed glavnih akterjev pri projektu, izve, da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv.

Film govori o volji in moči posameznika, o boju proti institucijam, o posameznikovi angažiranosti ter o odločitvah, sprejetih v zakulisju.

Korporacija je bila prikazana v tekmovalnem programu letošnjega 22. Festivala slovenskega filma. Na njem je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo stransko žensko vlogo. Foto: Kolosej

Širši pogled na sile, ki vladajo iz sence

Režiser si v njem zastavlja vprašanja, kot so: kaj je potrebno, da se v družbi nekaj spremeni - jeto posameznik ali pa kritična masa ljudi z podobnimi željami in ideali? Ali sploh lahko vplivamo na družbeni ustroj, mu malce spremenimo pot, ali pa že vsak poizkus, s tem ko obstaja, nekaj spremeni? Kaj pomeni verjeti v zakon in oblast? Kakšno je razmerje moči med ljudmi, ki v uradnih političnih strukturah urejajo naša vsakdanja življenja, in med tistimi, ki finančno poganjajo ves ustroj? Kdo obvladuje naša življenja in s kakšnimi nameni?

Koruptivna tema številnih aktualnih slovenskih filmov verjetno do neke mere odraža zeitgeist. Na voljo imamo vedno več resnice, a se vedno manj upošteva. Ljudje sploh ne zaupajo več v to, da bo sistem deloval, ker je tako ali tako vse zlagano, službe se dobivajo po zvezah … Matej Nahtigal, za MMC

V kriminalni drami so nastopili Primož Vrhovec, Uroš Fürst, Ivo Barišič, Jana Zupančič, Pia Zemljič, Niko Goršič, Borut Veselko, Matija Vastl, Primož Pirnat, Brane Završan, Katarina Stegnar in drugi.

Direktor fotografije je bil Finec Jani-Petteri Passi, ki je bil med drugim tudi del ekipe pri HBO-jevi sijajni seriji Černobil. Avtorja glasbe sta Alen Sinkauz in Nenad Sinkauz, montažer Vladimir Gojun, scenografka Tina Merica, kostumografka Sanja Grcić, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik in oblikovalka maske Alenka Nahtigal. Producent filma je Tomi Matič - Produkcija Lignit film, koproducenti so Jaako Dobra Produkcija, MB Grip, Zvokarna in RTV Slovenija.

Korporacija je bila prikazana v tekmovalnem programu letošnjega 22. Festivala slovenskega filma. Na njem je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo stransko žensko vlogo. Na velikih platnih po Sloveniji bo od četrtka dalje.