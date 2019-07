Otroci so lani dobili nagrado igralskega ceha (SAG) za najboljšo igralsko zasedbo. Foto: IMDb

Mulci v mestecu Hawkins v Indiani odraščajo, a zlobnih nadnaravnih sil v vzporednem vesolju Upside Down se še niso dokončno znebili. V tretji sezoni, ki bo premiero doživela 4. julija, se "zadeve odvijajo v dih jemajočem tempu," kot je zapisal recenzent bloga Slash Film. "Čudne stvari (Stranger Things, op. n.) so prirjovele nazaj bolj vznemirljive in z več čustvi kot kadar koli prej."

O vsebini ne smemo vedeti nič

Brez pretiranih kvarnikov je o vsebini menda težko povedati kar koli oprijemljivega, opozarja recenzentka Varietyja. "Seznam stari, ki jih ne smemo razkriti v svojih recenzijah, je dolg in strateški – ne smem vam niti namigniti, proti komu (ali čemu) se bodo morali tokrat boriti ubogi meščani Hawkinsa." Kljub temu pa s hvalo ni skoparila: "Ko pridete do odjavne špice tretje sezone (in prizora po špici, ki ga ne smete zamuditi), je tretja sezona veliko bolj legitimna od druge, ki je na vsak način hotela biti nekaj drugačnega. Če sem začela gledati v dvomih, kako dolgo lahko serija še razteguje svojo premiso, sem končala v veri, da ima prihodnost, če bodo le raziskovali onkraj meja tega, zaradi česar so sploh zasloveli."

Naš najljubši je bil od nekdaj Dustin (Gaten Matarazzo). Foto: IMDb

Maya Hawke je 20-letna hči Ume Thurman in Ethana Hawka. Foto: IMDb

Hommage Spielbergu in Kingu

Tudi USA Today se strinja, da je tretja sezona boljša od druge: "Prva sezona je bila sklenjena zgodba o izginotju Willa Byersa (Noah Schnapp), kar je delovalo. Ko je skušala druga sezona isti zaplet raztegniti na še eno ponovitev, je to delovalo kot leno in repetitivno pripovedovanje zgodbe. Zdaj pa se serija naslanja na vplive Stevena Spielberga in Stephena Kinga ter s poklonom filmom o vesoljskih invazijah in zombijih ustvari res grozljivo (in precej gnusno) novo grožnjo. Z izjemo nekaj kičastih trenutkov tu in tam so nove epizode odlične, skorajda presegajo ustvarjalne višine prve sezone in ponudijo iztočnico za cela leta novih čudaštev."

Bodite pozorni na najnovejši podmladek slavnih staršev

Gamespot tem pohvalam dodaja še komplimente za Millie Bobby Brown in druge mlade člane igralske zasedbe; pridružijo se jim tudi nekateri novi liki. "Od nekdaj je bila čustveno jedro serije, saj je naenkrat utelešala ranljivost in moč. V tretji sezoni igralka razkrije nove plati Eleven, vključno s samozavestjo, ki jo je pobrala od Maxa. Njuni skupni prizori so najzabavnejši del novih epizod. Najboljši novi lik je Robin (Maya Hawke), ki s Stevom (Joe Keery) dela v sladoledarici v nakupovalnem središču."

"Lahko trdimo, da je avtorjema Mattu in Rossu Dufferju uspelo: po kilavem zatišju v drugi sezoni sta serijo vrnila v vrhunsko formo."



Maya Hawke je, mimogrede, 20-letna hči Ume Thurman in Ethana Hawka. "Hawke je z naskokom najboljši novi dodatek k seriji; z lahkoto se vklopi v že uveljavljeno igralsko ekipo," opaža recenzent Radio Timesa. "Od mame je podedovala prirojeno kulskost, od očeta pa globino – ali pa vsaj vtis globine. V resnici je tudi na videz podobna enemu in drugemu."