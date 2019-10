Kim Longinotto je še med študijem leta 1976 posnela dokumentarec Pride of Place o svoji nekdanji represivni šoli/internatu, ki je nad gojenkami izvajala absurdne, tudi fizične kazni. Leto dni po premieri filma so šolo zaprli. Njena pot v opazovanje sveta s pomočjo kamere je bila tako začrtana. Foto: Kinoatelje

Britanska dokumentaristka in cineastka prikazuje nasilje nad nemočnimi, zlorabe žensk in posledice le-teh. Obraze in glasove posameznikov, manjšin, ki se temu upirajo, iz anonimnosti projicira naravnost nad glave njihovih cenzorjev, so še zapisali. "Kim Longinotto spreminja svet. Obenem pa njena empatija in posebna senzibilnost gledalca neprestano spodbujata, da se zazre vase in spremembe najprej poišče v sebi."

Nagrado bo prejela na slovesni podelitvi v sredo zvečer v goriški Hiši filma. Isti dan bo tam vodila mojstrski tečaj.

20. čezmejni filmski festival Poklon viziji /Omaggio a una visione se je sicer začel že v nedeljo na goriškem trgu Evrope. Odprtje festivala je prežemala misel Darka Bratine (1942–1997), ustanovitelja Kinoateljeja, o odprtem in povezanem goriškem jedru. "Sociolog, politik in filmski kritik je solidno goriško jedro, odprto v svet, jezikovno in kulturno večplastno že pred več kot petindvajsetimi leti ponazarjal s pojmom Dve Gorici eno mesto." Po njem je poimenovana tudi nagrada, ki jo Kinoatelje podeljuje od leta 1999.

Camera Obscura – Stičišče pogledov

Bratinovo vizijo je Jakob Koncut ponazoril s posebno optično instalacijo Camera Obscura – Stičišče pogledov; ta prikaz zakonitosti nastanka fotografije je bilo vabilo mimoidočim k razmisleku o skupnem sobivanju na meji.



Večer prvega dne festivala je potekal v duhu novonastale sekcije Prvi poleti, s katero želijo organizatorji podpreti še neuveljavljene mlade umetnike, ki šele iščejo svojo osebni pečat v svetu filma in se vsebinsko dotikajo mejnih tematik v najširšem pomenu. V okviru sekcije je potekal tudi pogovor s hrvaškim režiserjem Igorjem Bezinovićem.

Izbrani kratki filmi, s katerimi želi festivalska ekipa spodbujati raziskovanje novih filmskih govoric, bodo skupaj z nagrajenko in njenimi dolgometražci do nedelje potovali do sedmih mest v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo – do Nove Gorice, Gorice, Vidma, Trsta, Ljubljane, Izole in Špetra.

Iz agresivnega primeža tradicije

V središču bodo projekcije dokumentarcev, ki "popeljejo gledalce v pogosto nedosegljiv svet deklet in žensk, ki se skušajo izviti iz agresivnega primeža tradicije in obenem nikdar ne popustijo v boju za svoje pravice. Ljudi in njihove usode, ki jih beleži s kamero, skupaj z njihovo kulturo in običaji, razume in sprejema brez posegov in predsodkov. Vodi jo prepričanje, da je resničnost moč spreminjati tudi s pomočjo filma ali pa prav zaradi njega," je o nagrajenki povedala vodja festivala Mateja Zorn.



Poseben poudarek bo na njenem najnovejšem dokumentarcu Mafija v objektivu (Shooting the mafia, 2019), ki je pravzaprav portret življenja in dela italijanske fotografinje in politične aktivistke Letizie Battaglia, v njem pa avtorici od blizu spremljata kroniko zločinov italijanske mafijske združbe. Film bo premierno predvajan ob podelitvi nagrade, na ogled bo tudi v Ljubljani in Trstu.

Pronicljivi komentar nekaznovanih zločinov

"Letizijine fotografije so osupljivo nazorne, hkrati pa imajo nekakšno dih jemajočo lepoto. Gledalec kar začuti odločnost osebe za objektivom; njen pronicljivi komentar nekaznovanih zločinov. Umetnica se zoperstavlja nasilju in pokaže izjemen, ko razkriva njihovo strahopetnost. In zato je moja junakinja," je o njej povedala dobitnica nagrade.



Kultura, politika, mafija

V četrtek se festival iz Gorice seli v Ljubljano, kjer bo v Galeriji Fotografija potekal ogled razstave Mafija, bolečina, ljubezen – Shooting the mafia avtorice Letizie Battaglia, v Slovenski kinoteki bo na sporedu film Ljubezen je vse Kim Longinotto, v Kinodvoru pa bo na ogled še njen film Mafija v objektivu. Ustvarjalki bosta na dogodkih v Ljubljani prisotni, Letizia Battaglia pa se bo v soboto kot posebna gostja udeležila tudi srečanja Kultura, politika, mafija v Trstu.

Festivalsko dogajanje se bo v nedeljo tradicionalno sklenilo v Špetru Slovenov, kjer bo v Krajinskem in pripovednem muzeju najprej na ogled projekcija nagrajenih filmov iz sekcije Prvi poleti, za veliki finale pa še film Rožnati Sariji letošnje prejemnice nagrade Darka Bratine.



Prečkati meje, najrazličnejših oblik in dimenzij

Organizatorji festivala si z razgibanim programom, ki sega od opusa uveljavljene filmske cinefilke do mladih akterjev, ki so šele na začetku raziskovanja svoje avtorske drže, prizadevajo, da festival Poklon viziji ne miruje, temveč vztrajno raziskuje nove poti, ki vodijo do razvoja novega občinstva in angažiranega gledalca. Z jubilejnim programom izzivajo obiskovalca, da pogleda onkraj in si drzne prečkati meje, najrazličnejših oblik in dimenzij, so še zapisali.

Celoten program festivala je dvojezičen.