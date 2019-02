"Kratki film je od nekdaj zastavonoša inovacij znotraj filmske umetnosti." Foto: Slovenska kinoteka

Filmski dogodek, ki je del kinotečnega programa Kratki!/Kino-integral, pripravljata Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken in Slovenska kinoteka v sodelovanju z Goethe-Institutom Ljubljana in Mednarodnim festivalom kratkega filma v Oberhausnu. Na velikem platnu si bo mogoče ogledati kratkometražce, ki niso le nagrajenci in ljubljenci festivalskega občinstva v Oberhausnu, temveč prejemniki številnih nagrad na drugih festivalih v tujini ali zmagovalci nagrade za najboljši nemški kratki film leta.

Prva cigareta Wima Wendersa

Na festivalu Oberhausen so se v dobrih šestih desetletjih s svojimi kratkimi deli zvrstili umetniki in režiserji kalibra Roman Polanski, George Lucas, Karpo Godina, Cate shortland, Pipilotti Rist, pregovorno pa je znana tudi anekdota o tem, kako je Wim Wenders tam prižgal svojo prvo cigareto, so opisali v Slovenski kinoteki.

Slovenska kinoteka nocoj prireja večer kratkih filmov s programoma, nadnaslovljenima Oberhausen on Tour: Made in Germany. Foto: BoBo

Znameniti manifest

Dodali so, da težko najdemo bolj sloveče mesto od Oberhausna, ko je govora o mestih eksperimentalnega filma. Malo industrijsko mestece na severozahodu Nemčije namreč kultni mednarodni festival kratkega filma gosti že vse od leta 1954. V Kinoteki so ob dogodku spomnili tudi na znameniti manifest iz Oberhausna, "nemara najpomembnejši dokument v zgodovini nemškega filma".

Programski segment Novi dom predstavlja izbor najboljših nemških kratkih eksperimentalnih filmov izstopajočih avantgardnih avtorjev zadnjih desetih let. "V medsebojne dialoge jih povezuje tematska rdeča nit: mišljenje in preigravanje koncepta družine in doma v njunem najširšem pojmovanju."

Filmski esej Izmena

Filmi drugega sklopa pa pod drobnogled jemljejo mesta in arhitekturo. Središčni film programa je v Oberhausnu nagrajeni filmski esej Izmena (Schicht, 2015), "v katerem avtorica Alex Gerbaulet spretno prepleta analitičnost in domišljijo ter vzporedno z razkrivanjem osebne družinske zgodovine razkrije intimno zgodovino mesta Salzgitter."

Kratki film je od nekdaj zastavonoša inovacij znotraj filmske umetnosti, eksperimentalni film pa je tisto nestanovitno in vznemirljivo mesto, kjer se filmski vokabulariji bodočnosti začno najprej kristalizirati, so še zapisali v Kinoteki.