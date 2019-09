Plakat za serijo Our Boys. Foto: IMDb

Vendar je očitno imel premierjev petkov poziv le majhen doseg, saj kanali te televizijske mreže še naprej prevladujejo v gledanosti. Kešet, ki ima sedež v Tel Avivu, je označil za "propagandno mrežo" in na Facebooku zapisal, da serija o umorih treh judovskih in enega palestinskega najstnika v letu 2014 daje "Izraelu lažno slabo ime", kar je enako, kot ta mreža počne "vsakodnevno".

Visoka gledanost je le še narasla

Predstavniki Kešeta se odklonili javni odziv glede premierjevega poziva k bojkotu. Njihova gledanost je tudi v petek in soboto zvečer še naprej ostala na vrhu gledanosti, pri čemer je imela njena sobotna informativna oddaja v času največje gledanosti 18-odstotni delež v primerjavi z 10,5-odstotnim konkurenčne mreže Rešet, poroča Variety. To pomeni, da se ji je gledanost celo povečala, saj je ta informativna oddaja preteklo soboto zvečer dosegla 14,6-odstotni delež. Tudi Kešetova večerna resničnostna televizijska oddaja je bila to soboto najbolj gledana v svojem časovnem terminu.

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu. Foto: Reuters

Informacije o korupcijskih preiskavah premierja

Vendar pa negativna nastrojenost izraelskega predsednika vlade do te zasebne medijske družbe korenini v preteklosti in jo je že večkrat javno izrazil. Razlog za njegov dolgoletni boj proti Kešetovemu informativnemu oddelku so informacije o preiskavah njegove korupcije, ki so večkrat prišle v javnost pod okriljem tega oddelka.

Ravno v petek je bila zavrnjena prošnja njegove stranke Likud, naslovljena na izraelski centralni volilni odbor, da bi ta Kešetu preprečil posredovanje tovrstnih informacij pred ponovnimi volitvami, ki bodo 17. septembra. Netanjahu in Likud sta se večkrat osebno spravila na enega Kešetovih osrednjih novinarjev Guya Pelega, zaradi česar naj bi ga zdaj varovali telesni stražarji.

Peleg za Netanjahuja le "lutka vodij Kešeta"

Leta 1949 rojeni Netanjahu seriji Our Boys (Naši fantje) očita, da se je zgolj minimalno posvetila terorističnemu umoru treh judovskih najstnikov in se osredotočila večinoma na maščevalni umor palestinskega najstnika, ki so ga izvedli judovski skrajneži. Premier je nato v soboto prek Facebooka še v živo prenašal svoj odziv, v katerem je še zaostril svoje besede: "Na tisoče vas je poklicalo [,da bi se pritožilo] nad to grozljivo propagandno serijo." Dodal je še, da je Peleg "lutka vodij Kešeta".

Prizor iz serije, ki so jo začeli predvajati 12. avgusta. Foto: IMDb

"Svobodno novinarstvo je napadeno."

Vendar pa je bil po drugi strani Kešet med koncem tedna deležen besed podpore številnih medijskih hiš po državi. Med drugim je v Izraelu zelo brani časopis Yediot Aharonot v nedeljo na svoji naslovnici objavil kolumno s trditvijo: "Svobodno novinarstvo je napadeno." V petek zvečer pa je voditelj na javni radioteleviziji KAN News Yaron Dekel na televiziji v živo dejal, da ta medijska mreža "izraža solidarnost s kolegi s Kešeta 12. Bojkotiranje televizijske mreže je v naših očeh neprimeren korak."

Izraelski predsednik Reuven Rivlin s prvo damo. Foto: EPA

Kljub tem premierjevim pozivom pa bo izraelski predsednik Reuven Rivlin, ki je prav tako član Likuda, uvodni govorec na četrtkovi tiskovni konferenci Kešeta 12. Sicer pa je Rivlin v nedeljo zjutraj na nekem javnem dogodku obsodil nedavno predvolilno retoriko v Izraelu: "Ko se strasti razvnamejo in diskurz postane grob, vas prosim: Ne verjemite hujskanju in osebnim napadom," je dejal predsednik in dodal: "Ne poslušajte glasov, ki želijo radikalizirati diskurz na desni ali levi strani," še poroča Variety.