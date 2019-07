Foto: IMDb

Na posebnem pop-up dogodku v četrti SoHo si bodo lahko obiskovalci ogledali spominske predmete iz ene najbolj uspešnih TV-serij vseh časov, ki v 236 epizodah male zaslone zajela za celo desetletje – od leta 1994 do 2004. Njihov finale, slovo Rossa, Rachel, Joeyja, Monice, Chandlerja in Phoebe, je bil najbolj gledana TV-epizoda med letoma 2000 in 2010.

Ozko stopnišče, po katerem so se Ross, Chandler in Rachel bojevali za manevriranje kavča kljub večkratnim "zasukom". Foto: IMDb

Nominirani za 57 emmyjev

Nadaljevanka Prijatelji (Friends) je bila nominirana za 57 emmyjev, prejela pa jih je 7. Med igralci sta emmyja dobili Jennifer Aniston in Lisa Kudrow, pa tudi Bruce Willis in Christina Applegate v kategoriji za najboljšega gostujočega igralca. V osmih letih so bili za emmyja najmanj enkrat nominirani vsi člani zasedbe – z izjemo Courteney Cox (Monica Geller).

Obiskovalci pop-up razstave si bodo lahko ogledali oranžni kavč iz kavarne Central Park, kjer so prijatelji dan za dnem posedali, počivalnika iz dnevne sobe Chandlerja in Joeyja, mizo za namizni nogomet, vijolična vrata Monice in Rachel; ozko stopnišče, po katerem so se Ross, Chandler in Rachel bojevali za manevriranje kavča kljub večkratnim "zasukom" in celo območje, ki ga je vodnjak navdihnil iz špice.

Kavarna Central Park in kultni oranžni kavč. Foto: IMDb

Nasveti za čiščenje in najljubše stvari

Na pop-upu v newyorškem predelu SoHo bodo razstavili tudi rekvizite in kostume in oboževalcem omogočili, da se naučijo nekaj Monicinih nasvetov za čiščenje in si ogledajo najljubše stvari Phoebe, poroča Hollywood Reporter.

Dogodek se bo zgodil v organizaciji TV-mreže NBC, produkcijske hiše Warner Bros in podjetja Superfly. "Minilo je že skoraj 25 let od premiere Prijateljev, toda fascinacija in univerzalna živi dalje z oboževalci vseh starosti," je povedal Peter van Roden z Warner Brosa. "Ko praznujemo jubilej serije, smo navdušeni, da bomo med oboževalce pripeljali izkušnjo, ki je hommage likom, ikonični scenografiji in vsem v trenutku kultnim citatom."

Podoben pop-up pripravili tudi ob 20-letnici

Enomesečni pop-up, del katerega bo tudi trgovina Friends, se odpre 7. septembra in bo odprt do 6. oktobra. Na ogled bo vse dni v tednu od 10. do 22. ure, vstopnice pa bodo na prodaj po 29,50 dolarja. Podobno izkušnjo so v New Yorku za oboževalce pripravili že pred petimi leti.

Vseh deset sezon priljubljene serije je za zdaj dostopnih na platformi Netflix, od pomladi 2020 dalje pa bo na ogled le še na novi spletni videoteki HBO Max. Dokler bo ta v Evropi nedostopna, jo bo za evropske ljubitelje še "pretakal" Netflix.