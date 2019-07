V seriji spremljamo Freda in Vilmo Kremenček, prebivalca mesteca Bedrock. Foto: IMDb

Novo različico animirane TV-serije Kremenčkovi pripravljata Animacijski studio Warner Bros in hiša Brownstone Productions zvezdnice franšize Igre lakote Elizabeth Banks, poroča ameriška publikacija Variety.

Projekt je še na začetkih razvoja, je pa že znano, da bo nadaljevanka namenjena odraslim, ne otrokom. Tudi dogovora, katera televizijska mreža ali spletna platforma bo serijo predvajala, še ni.

Njuna najboljša prijatelja sta Betty (na sliki) in Barney Grušč s posvojenim sinom Bam-Bamom. Foto: IMDb

Na malih zaslonih med letoma 1960 in 1966

Kremenčkovi so bili večji del šestdesetih, med letoma 1960 in 1966, del ameriškega vsakdana, ob večerih si jih je bilo mogoče ogledati v polurnih epizodah na sporedu mreže ABC. Animirana serija o ljudeh iz kamene dobe je nastala kot plod sodelovanja med Williamom Hanno in Josephom Barbero, združena pod imenom Hanna-Barbera.

V seriji spremljamo Freda in Vilmo Kremenček, prebivalca mesteca Bedrock, s hčerko Pebbles (Kamenčica), "mačkom", ki je pravzaprav sabljezobi tiger, in domačim ljubljenčkom, dinozavrom Dinom. Njuna najboljša prijatelja sta Betty in Barney Grušč s posvojenim sinom Bam-Bamom. Glavna moška lika delata v krajevnem kamnolomu, kamor se vozita v avtomobilih na nožni pogon. Vsem dobro poznana je tudi naslovna skladba serije Spoznajte Kremenčkove, v kateri uporabijo vzklik Yabba-Dabba Do!.

Številni ustvarjalci so že poskušali obuditi kultno risanko, bilo je celo nekaj izpeljanih projektov, kot sta bila The New Fred and Barney Show in The Pebbles and Bamm-Bamm Show. Leta 2011 je komik in igralec Seth MacFarlane za mrežo Fox razvijal reboot oz. predelavo nadaljevanke, a nato projekta niso realizirali.

Igralka Elizabeth Banks se je v zadnjih letih s svojo produkcijsko hišo prelevila v prodorno producentko, trenutno je v delu njena adaptacija podkasta Over My Dead Body, obenem pa pripravlja film Charliejevi angelčki, ki ga je napisala, režirala in v njem deluje kot izvršna producentka, v njem tudi igra v vlogi Bosley.