Leonardo DiCaprio igra Ricka Daltona, nekdanjega zvezdnika TV-serije v žanru vesterna, Brad Pitt pa je Cliff Booth, njegov dolgoletni dvojnik in prijatelj. Foto: IMDb

Film z Bradom Pittom, Leonardom di DiCapriem, Alom Pacinom in Margot Robbie je postavljen v čas umorov zloglasnega serijskega morilca Charlesa Mansona.

Margot Robbie bo upodobila Sharon Tate, nekdanjo ženo režiserja Romana Polanskega, ki je bila v visoki nosečnosti ena izmed žrtev Mansonovega klana. Foto: IMDb

Četrt stoletja od Šunda

Tarantino, ki je iz Cannesa pred 25 leti odnesel zlato palmo za film Šund, se tako znova podaja v igro za nagrado festivala, ki bo v 72. izvedbi potekal od 14. do 25. maja.

Organizatorji so bili po besedah direktorja Thierryja Fremauxa do zadnjega na trnih, ali bo Tarantinu uspelo končati film do začetka festivala, a so si zdaj oddahnili.

Kriminalna drama Bilo je nekoč v Hollywoodu bo med drugim spregovorila o Sharon Tate, igralki in ženi režiserja Romana Polanskega (Margot Robbie), ki so jo nosečo umorili pripadniki ameriškega Mansonovega morilskega kulta.

21 filmov za zlato palmo

Film se bo za zlato palmo potegoval v konkurenci 21 filmov. Med režiserji so še nekatera znana imena, kot so Terrence Malick, Pedro Almodovar, brata Dardenne in Ken Loach.

Ameriški režiser Malick bo v Cannesu premierno prikazal zgodbo o drugi svetovni vojni A Hidden Life o Nemcu, ki izbere ugovor vesti in ga nacisti leta 1943 ubijejo, španski režiser Almodovar pa bo predstavil dramo Pain And Glory o izbirah v življenju.

Belgijska brata Dardenne bosta ponudila dramo Young Achmed o belgijskem najstniku in njegovi zaroti proti učitelju, ki prevzame ekstremistično interpretacijo Korana, britanski režiser Loach, ki v Cannes vrača po letu 2016, ko je s filmom Jaz, Daniel Blake osvojil zlato palmo, pa bo predstavil film Sorry We Missed You. Ta prinaša kritični pogled na trenutno ekonomijo, v kateri prevladuje razširjenost kratkoročnih pogodb ali samostojnega dela nad trajnimi delovnimi mesti.

Festival bo uvedla zombijska komedija The Dead Don't Die ameriškega režiserja Jima Jarmuscha, ki je prav tako uvrščena v tekmovalni program.