Nekdanji ameriški predsedniški par Michelle in Barack Obama. Foto: Reuters

Produkcijska hiša Higher Ground, ki je v lasti nekdanjega predsednika in prve dame, je včeraj predstavila vsebino prihajajočih vsebin, ki "zajema široko paleto njunih fikcijskih in nefikcijskih produkcij za vse občinstvo", so zapisali v sporočilu za javnost.

"Ne moreva biti bolj navdušena nad temi projekti"

Svojo produkcijsko hišo sta ustanovila lani spomladi, da bi "vpregla moč pripovedovanja zgodb". "Zato ne moreva biti bolj navdušena nad temi projekti," je dejal Obama, ki je bil na čelu ZDA med letoma 2009 in 2017.

"Lotevamo se vprašanj rase in razreda, demokracije in državljanskih pravic ter še veliko več. Verjamemo, da vsaka od teh produkcij ne bo zgolj zabavala, temveč bo prav vse nas izobraževala, povezovala in navdihovala," je še dejal nekdanji predsednik. Projekti, ki so trenutno na različnih stopnjah produkcije, zajemajo široko paleto vsebin.

Za zdaj znana sedmerica projektov

Sporočilo za javnost prinaša tudi kratke opise sedmih projektov, ki bodo luč sveta ugledali v naslednjih nekaj letih:

Naslovnica knjige Frederick Douglass: Prophet of Freedom. Foto: Amazon

American Factory: Celovečerni film, katerega dogajanje je postavljeno v postindustrijski Ohio, kjer kitajski milijarder odpre novo tovarno v opuščenem obratu General Motors. Produkcijska hiša Higher Ground je film odkupila po premieri na letošnjem festivalu Sundance. Film je režiral dvojec Steven Bognar in Julia Reichert, ki se ponaša z osvojenim emmyjem in nominacijo za oskarja.

Bloom: Dramska serija o družbeni razslojenosti modnega sveta po drugi svetovni vojni v New Yorku. Serija bo predstavila ovire, s katerimi so se spoprijemale ženske in temnopolti "v obdobju, ki so ga zaznamovale ovire, a tudi izjemen napredek".

Frederick Douglass: Prophet of Freedom: Celovečerni film, adaptacija istoimenske knjige Davida W. Blighta, za katero je letos prejel Pulitzerjevo nagrado za zgodovino.

Overlooked: Adaptacija sekcije osmrtnic iz New York Timesa, ki pripoveduje "zgodbe izjemnih ljudi, o smrti katerih časopis ni poročal".

Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents: Serija oddaj avtorjev Jeremyja Konnerja in Erike Thormahlen s predšolskim otrokom namenjenimi polurnimi epizodami.

Fifth Risk: Nefikcijska serija, namenjena predstavljanju "nevidnega dela", ki ga opravljajo vsakdanji junaki, ki skrbijo za vodenje vlade in zaščito naroda.

Avtobiografija Michelle Obama. Foto: Amazon

Crip Camp: Celovečerni dokumentarni film, posvečen poletnemu taboru, ki so ga v 70. letih preteklega stoletja organizirali za najstnike s posebnimi potrebami, blizu Woodstocka, in ki je pomagal pri zagonu gibanja za pravice ljudi s posebnimi potrebami.

"Zgodbe, ki so pomembne za naše vsakdanje življenje"

"Ta seznam nama je zelo povšeči, saj zajema toliko različnih interesov in izkušenj, vendar je vse stkano skupaj z zgodbami, ki so pomembne za naše vsakdanje življenje," je dejala nekdanja ameriška prva dama o teh prihajajočih projektih.

"Meniva, da se za vse najde nekaj – za mame in očete, radovedne otroke in vse, ki preprosto iščejo privlačno in izpolnjujočo uro ob koncu napornega dneva. Nestrpno čakava, da bodo ti projekti zaživeli – in razprave, ki jih bodo sprožili," je še dodala Michelle Obama, ki žanje velike prodajne uspehe s svojo lani izdano knjižno avtobiografijo Becoming.